KUR BRI Bantu Saryatun Kembangkan Usaha dan Dapat Kemudahan Jadi Agen BRILink

Saryatun bisa kembangkan usaha berkat KUR dan dimudahkan menjadi Agen BRILink. (Foto: Tuty Ocktaviany/Okezone.com)

SARYATUN merasa bersyukur bisa bermitra dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Tidak hanya dapat kemudahan saat mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi juga menuntunnya menjadi Agen BRILink.

Jauh sebelum kenal BRI, Saryatun terlebih dahulu menekuni profesi sebagai tukang jahit. Kemampuannya menjahit didapatkan saat menimba ilmu di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

“Sebelum lulus sekolah, saya sudah terima jahitan. Pelanggan saya banyak, dari mana-mana. Warga Bekasi suka menitipkan jahitan di tempat saya juga,” ucap Saryatun kepada Okezone.com, ditemui di tempat usahanya sekaligus rumah, Jalan Kemayoran Gempol Nomor 11, RT 012 RW 06, Kemayoran, Jakarta, baru-baru ini.



Saryatun senang bermitra dengan BRI. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Perempuan yang akrab disapa Atun itu, mengaku punya pelanggan banyak karena jahitannya rapi dan bagus.

“Bahkan untuk menentukan model bajunya, pelanggan suka menyerahkan ke saya. Mereka percaya ke saya. Waktu itu lagi banyak baju blazer, rok-rok pendek,” ucapnya.

Seiring waktu berjalan, Atun mencoba membuka usaha pulsa dan kelontong. Sementara usaha jahitan, masih diteruskan.

“Modal awal Rp500 ribu. Jualan pulsa, makanan camilan dan goreng-gorengan. Waktu itu, lumayan sudah banyak variasinya,” kata Atun.

Melihat ada kebutuhan untuk mengembangkan usaha, Atun diajak teman untuk mencari pinjaman ke BRI. Kebetulan sang teman juga mempunyai keinginan yang sama.

“Saya awalnya sempat takut kalau tidak bisa bayar angsuran. Tapi setelah berkonsultasi dengan BRI, semuanya lancar,” ucap Atun mengenang.

Atun ketika itu mendapatkan pinjaman KUR sebesar Rp10 juta. Mengingat dirinya punya usaha, Atun juga mendapatkan kemudahan ketika mengajukan diri sebagai Agen BRILink.

“Uang itu saya pakai buat mengembangkan usaha, sekaligus modal untuk BRILink. Saya dimudahkan saat mengajukan jadi Agen BRILink, prosesnya cepat,” kata Atun.

Rasa syukur Atun mendapatkan pinjaman KUR lantaran bunganya juga kecil. Dia juga bisa manfaatkan untuk keperluan lainnya. Baginya, BRI sangat membantu mengangkatnya dari bawah dan bisa memberdayakan UMKM.

Karena itu, dia pun masih meneruskan untuk meminjam KUR setelah pinjaman yang Rp10 juta lunas.

“Saya dikasih lagi pinjaman KUR Rp25 juta. Setelah batas limitnya habis hingga Rp100 juta, saya mengambil Kupra. Dana yang didapat dari KUR buat saya putar lagi, beli barang lagi,” ucapnya.

Setelah menjadi Agen BRILink, usaha Atun juga ikut berkembang. Dia bisa menambahi produk dagangan lebih beragam.

“Sejak menjadi Agen BRILink, tetangga makin banyak yang tahu. Jadi, masyarakat sekitar kenal saya semua,” ucapnya.

Atun mengatakan, banyak orang memakai jasa BRILink miliknya karena sudah kenal.

“Mereka datang ke sini untuk transfer atau tarik tunai. Termasuk bayar listrik, cicilan dan lainnya. Kadang orang Tangerang pas lewat sini, suka manfaatkan jasa BRILink milik saya,” ucapnya.

Menurut Atun, jumlah transaksi meningkat ketika awal bulan. Ditambah lagi, Atun tidak memberikan biaya yang besar ke konsumen ketika mereka transfer uang.

“Kalau di bawah Rp500.000, saya kasih Rp5.000 saja. Kalau Rp1 juta, cuma Rp7.000,” kata Atun.

Atun sangat menikmati menjadi Agen BRILink. Dia mengaku senang karena temannya jadi banyak. “Dari mana-mana kenal saya. Selama ini saya berusaha melayani konsumen dengan baik dan ramah,” ucapnya.

Selama 10 tahun menjadi Agen BRILink, Atun mendapatkan banyak manfaat dan keuntungan. Dia bahkan mendapatkan hadiah emas karena bisa mendapatkan transaksi yang banyak.

“Saya dapat emas, 5 gram dan 2 gram. Transaksi antar bank di saya banyak. Jadi dapat hadiah untuk kategori wilayah BRI RO Jakarta 1,” kata Atun yang bercita-cita ingin umrah.

Ketika Okezone.com menyambangi tempatnya, Atun memang sibuk melayani konsumen. Salah satu tetangganya, Edi, mengaku sering memanfaatkan jasa BRILink milik Atun.



Salah satu konsumen, Edi, senang pakai jasa BRILink Saryatun. (Foto: Tuty Ocktaviany)

“Saya sudah langganan di sini. Agen BRILink memang banyak, tapi saya tahunya di sini. Apalagi saya sudah kenal baik dan enak komunikasinya,” ucap Edi kepada Okezone.com.