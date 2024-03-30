Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Hampers Lebaran Kekinian, Cantik Sekaligus Bermanfaat!

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |22:00 WIB
5 Rekomendasi Hampers Lebaran Kekinian, Cantik Sekaligus Bermanfaat!
Rekomendasi hampers Lebaran, (Foto: Freepik)
JELANG perayaan Hari Raya Idul Fitri, selain mempersiapkan baju baru untuk tampil memukau di Hari Lebaran, sebagian besar orang juga ikut mempersiapkan hampers untuk dibagikan kepada para sahabat atau kolega terdekat.

Bagi-bagi parcel atau hampers menjadi salah satu tradisi dalam perayaan Lebaran, yang dilakukan sebagian besar orang sebagai bentuk rasa syukur dan juga berbagi berkat dengan orang-orang di sekitar.

Selain itu, pemberian hampers juga bisa diartikan sebagai simbolis untuk menyambung tali silaturahmi bersama sahabat tersayang jelang hari raya Idul Fitri. Yuk simak 5 rekomendasi hampers Lebaran untuk diberikan, seperti dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (30/3/2024)

 BACA JUGA:

1. Kue kering: Lebaran rasanya tak lengkap jika tak ada kue kering di rumah. Cocok diberikan ke orang-orang yang super sibuk dan tak punya waktu untuk membeli apalagi membuat kue kering. Anda bisa pilih berbagai jenis kue kering seperti nastar, kue kacang, atau kastengels hingga aneka kue yang lebih premium lainnya.

2. Alat sholat: Identik dan bisa dipakai saat Lebaran nanti dan seterusnya, coba berikan hampers alat sholat. Di dalamnya bisa dimasukkan barang-barang, seperti sajadah, sarung, tasbih, Al-Quran, dan mukena. Pilihan ini bisa menjadi hampers yang berguna untuk keseharian penerimanya.

