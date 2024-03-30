Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kate Middleton Fokus Pengobatan Sakit Kanker, Pangeran William Siaga Dampingi Ketiga Anaknya

Devi Pattricia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |19:00 WIB
Kate Middleton Fokus Pengobatan Sakit Kanker, Pangeran William Siaga Dampingi Ketiga Anaknya
Kate Middleton dan Pangeran William, (Foto: Instagram @princeandprincessofwales)
A
A
A

KABAR Putri Wales Kate Middleton mengidap kanker bukan hanya mengejutkan publik, melainkan juga mengejutkan sang suami, Pangeran William. Di tengah kabar kurang menyenangkan tersebut, Pangeran William harus menjadi support system terbesar, pendukung utama untuk sang istri.

Mengingat, Kate Middleton butuh sosok untuk bersandar dan berjuang bersama melawan kanker yang ada di tubuhnya. Dikatakan Pangeran William berupaya maksimal untuk membantu sang istri saat sakit.

 BACA JUGA:

“William berusaha berada di sana untuk Kate dan membantu dengan segala cara yang dia bisa,” kata seorang sumber istana, dikutipn dari US Weekly, Sabtu (30/3/2024),

 BACA JUGA:

Tak cuma itu, Pangeran William pun harus menggantikan tugas Kate Middleton sebagai seorang ibu, yaitu dengan mendampingi ketiga anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan juga menghabiskan waktu bersama.

“Dia membantu mengerjakan tugas sekolah dengan anak-anak dan menghabiskan waktu bersama mereka di sore dan malam hari,” ujar sang sumber lagi.

Halaman:
1 2
      
