Kate Middleton Fokus Pengobatan Sakit Kanker, Pangeran William Siaga Dampingi Ketiga Anaknya

KABAR Putri Wales Kate Middleton mengidap kanker bukan hanya mengejutkan publik, melainkan juga mengejutkan sang suami, Pangeran William. Di tengah kabar kurang menyenangkan tersebut, Pangeran William harus menjadi support system terbesar, pendukung utama untuk sang istri.

Mengingat, Kate Middleton butuh sosok untuk bersandar dan berjuang bersama melawan kanker yang ada di tubuhnya. Dikatakan Pangeran William berupaya maksimal untuk membantu sang istri saat sakit.

“William berusaha berada di sana untuk Kate dan membantu dengan segala cara yang dia bisa,” kata seorang sumber istana, dikutipn dari US Weekly, Sabtu (30/3/2024),

Tak cuma itu, Pangeran William pun harus menggantikan tugas Kate Middleton sebagai seorang ibu, yaitu dengan mendampingi ketiga anaknya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah dan juga menghabiskan waktu bersama.

“Dia membantu mengerjakan tugas sekolah dengan anak-anak dan menghabiskan waktu bersama mereka di sore dan malam hari,” ujar sang sumber lagi.