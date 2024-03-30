Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI

RCTI semalam baru saja sukses menggelar acara Tabligh Akbar Ramadhan 1445H/2024 di halaman Masjid Al-Amaliyah Ciawi, Kabupaten Bogor. Acara ini pun menyedot perhatian masyarakat khususnya dari kawasan Puncak.

Seperti yang diutarakan oleh Yusuf asal Cisarua, bahkan dirinya sengaja datang untuk melihat secara langsung Tabligh Akbar Ramadhan RCTI dan ingin mendengarkan tausiyah dari Uztaz Taufiqurrahman dan Ustaz Amir Faishol Fath.

Menurutnya, tausiyah yang disampaikan sangat menyejukan hati dan memperkuat iman di bulan Ramadhan yang suci ini. Yusuf pun berterima kasih kepada RCTI yang telah menggelar Tabligh Akbar Ramadhan.

"Mau dengerin tausiyah sengaja datang ke sini. Terima kasih RCTI," ucap Yusuf saat dijumpai MNC Portal di lokasi.

Perhelatan tabligh akbar semalam, diketahui adalah yang ketiga yang digelar oleh RCTI karena sebelumnya sudah sukses digelar di Kota Surabaya dan Tangerang.