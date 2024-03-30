Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |09:15 WIB
Tabligh Akbar Ramadhan 2024 di Bogor, Jemaah: Terima Kasih RCTI
Tabligh akbar RCTI di Bogor, (Foto: MPI/ Putra)
A
A
A

RCTI semalam baru saja sukses menggelar acara Tabligh Akbar Ramadhan 1445H/2024 di halaman Masjid Al-Amaliyah Ciawi, Kabupaten Bogor. Acara ini pun menyedot perhatian masyarakat khususnya dari kawasan Puncak.

Seperti yang diutarakan oleh Yusuf asal Cisarua, bahkan dirinya sengaja datang untuk melihat secara langsung Tabligh Akbar Ramadhan RCTI dan ingin mendengarkan tausiyah dari Uztaz Taufiqurrahman dan Ustaz Amir Faishol Fath.

Menurutnya, tausiyah yang disampaikan sangat menyejukan hati dan memperkuat iman di bulan Ramadhan yang suci ini. Yusuf pun berterima kasih kepada RCTI yang telah menggelar Tabligh Akbar Ramadhan.

 BACA JUGA:

"Mau dengerin tausiyah sengaja datang ke sini. Terima kasih RCTI," ucap Yusuf saat dijumpai MNC Portal di lokasi.

Perhelatan tabligh akbar semalam, diketahui adalah yang ketiga yang digelar oleh RCTI karena sebelumnya sudah sukses digelar di Kota Surabaya dan Tangerang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156971/mnc_group_raih_penghargaan-eHYO_large.jpg
Jessica Tanoesoedibjo Raih Penghargaan Perempuan Berbakti dari CFCD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156968/cfcd-m4ZP_large.jpg
CFCD Gelar Dua Ajang Penghargaan, Apresiasi Perempuan Berprestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039649/apra_2024-CFni_large.jpg
Program Anak MNC Media Raih Tiga Penghargaan di APRA 2024, Begini Dukungan KPI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/598/3039574/gtv-jHZE_large.jpg
Tiga Program Ramah Anak MNC Media yang Raih Penghargaan APRA 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990150/potret-antusias-masyarakat-hadiri-tabligh-akbar-ramadhan-rcti-di-bogor-zgdQWD5jFj.jpg
Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/612/2990149/tabligh-akbar-rcti-ustadz-amir-faishol-ajak-masyarakat-dekatkan-diri-pada-allah-swt-1Vb5JLQ4Hv.jpg
Tabligh Akbar RCTI: Ustadz Amir Faishol Ajak Masyarakat Dekatkan Diri Pada Allah SWT
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement