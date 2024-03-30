Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |09:00 WIB
Potret Antusias Masyarakat Hadiri Tabligh Akbar Ramadhan RCTI di Bogor
antusias masyarakat di tabligh akbar RCTI di Bogor, (Foto: MPI/ Putra)
A
A
A

PERHELATAN tabligh Akbar Ramadhan RCTI yang digelar di halaman Masjid Al-Amaliyah Ciawi, Kabupaten Bogor, pada Jumat (29/3/2024) malam mendapat antusias luar biasa dari masyarakat, meski lokasi acara sempat diguyur hujan, masyarakat tetap antusias mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Salah satunya diungkapkan oleh Irfan yang jauh-jauh datang dari Sentul. Dirinya sengaja datang untuk mendengar tausiyah dari Ustaz Taufiqurrahman dan Ustaz Amir Faishol Fath.

 BACA JUGA:

"Iya pengen denger tausiyah aja ke sini. Penasaran lihat Tablig Akbar Ramadhan RCTI," ucap Irfan kala ditemui MNC Portal di lokasi.

 BACA JUGA:

Tabligh akbar ini sendiri, diketahui dipandu oleh Irfan Hakim dan diisi dengan tausiyah dari Ustaz Amir Faishol Fath dan Ustaz Taufiqurrahman. Tausiyah yang menyegarkan rohani di malam Ramadhan ini diselingi dengan interaksi bersama jamaah, penuh kelucuan sekaligus syarat dengan ilmu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
