HOME WOMEN LIFE

Tabligh Akbar RCTI: Ustadz Amir Faishol Ajak Masyarakat Dekatkan Diri Pada Allah SWT

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:45 WIB
Tabligh Akbar RCTI: Ustadz Amir Faishol Ajak Masyarakat Dekatkan Diri Pada Allah SWT
Tabligh akbar RCTI di Bogor, (Foto: MPI/ Putra)
A
A
A

RCTI pada Jumat (29/3/2024) malam diketahui baru saja menggelar Tabligh Akbar Ramadhan 1445 H/2024 di halaman Masjid Al-Amaliyah, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor.

Dalam acara ini, salah satunya diisi oleh kegiatan tausiyah dari Ustadz Amir Faishol Fath, yang dalam ceramahnya kali ini mengingatkan kepada umat Muslim untuk selalu dekat dengan Allah SWT agar diberikan ketenangan hati dan pikiran.

"Jadi orang beriman selalu bersama Allah SWT, yang bersama Allah SWT pasti akan tenang. Ketahuhilah bersama Allah SWT, berdzikir kepada Allah SWT maka hati akan selalu ditenangkan Allah SWT," jelas Ustadz Amir.

Kata dia, setiap mahluk mempunyai alamnya masing-masing. Dicontohkannya ikan yang memiliki alam di air, cacing memiliki alamnya di bawah tanah dan termasuk manusia yang alamnya bersama Allah SWT.

"Mengapa ikan dipisahkan dari air menggelepar? Karena selain air bukan alamnya, dibawa ke hotel yang mewah di kasur yang empuk, ikannya nyaman? Pasti ikannya menggelepar. Kenapa? Karena bukan alamnya. Cacing sekalipun dibawa ke tempat mewah, germelap, indah tapi kalau bukan bawah tanah cacing menderita," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
