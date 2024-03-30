Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tabligh Akbar RCTI 2024 di Bogor Usung Tema Damai Itu Indah

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:19 WIB
Tabligh Akbar RCTI 2024 di Bogor Usung Tema Damai Itu Indah
Tabligh akbar RCTI di Bogor, (Foto: MPI/ Putra)
A
A
A

RCTI kembali menggelar Tabligh Akbar Ramadhan 1445 H/2024, kali ini acara digelar di halaman Masjid Al-Amaliyah, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jumat (29/3/2024) malam.

Dalam kesempatan ini, Ustadz Taufiqurrahman lah yang mengisi tausiyah dengan tema Damai Itu Indah yang di dalamnya menyerukan pesan toleransi antara umat beragama.

“Tema Damai Itu Indah, jadi ini konsep yang memang sejak 14 abad tahun lalu yang mana di dalamnya berbicara toleransi sejak Baginda Rasulullah SAW mengajarkan perihal damai itu indah.” Jelas Ustadz Taufiqurrahman.

 BACA JUGA:

“Di mana? Di dalam Al-Quran Surat 49 Juz ke-26 Ayat ke-10 d imana Allah SWT telah abadikan dalam firmannya begitu indah. Sungguh orang yang beriman kepada Allah SWT kita adalah bersaudara, dan islah karena apabila satu dengan antar lainnya terjadi perselisihan dengan jalan bertaubat kepada Allah SWT," sambungnya.

Kata dia, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Marauke merupakan contoh masyarakat heterogen. Islam mengajarkan kepada manusia untuk hidup dalam toleransi.

"Kalau bahasa saya sederhana aqidah boleh berbeda, tapi persaudaraan harus terus terjaga," tutur Ustadz Taufiqurrahman lagi.

Halaman:
1 2 3
      
