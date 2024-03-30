Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret Cantik Sherina Munaf Foto Bareng Kucing Kesayangan Bikin Gemas

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |03:28 WIB
Potret Cantik Sherina Munaf Foto Bareng Kucing Kesayangan Bikin Gemas
Sherina Munaf. (Foto: Instagram)
A
A
A

PENYANYI sekaligus aktris Sherina Munaf memang kerap tampil cantik di berbagai kesempatan. Bahkan wajah polosnya yang tanpa riasa pun ramai diperbincangkan.

Kini, bintang film Petualangan Sherina ini kembali membagikan aktivitasnya di media sosial. Dalam foto tersebut, terlihat potret Sherina Munaf yang penyang binatang. Berikut ulasannya dari Instagram @sherinamunaf.

Ajak kucing bermain

Sherina Munaf

Potret santai Sherina saat berada di rumah. Di foto itu dia terlihat mengajak kucing kesayangannya yang berwarna abu-abu selfie bareng. Namun tampaknya kucing tersebut seakan tidak peduli dan asik bermain.

Dalam foto tersebut Sherina memakai camisole warna putih dengan aksen renda di bagian dadanya. Dia foto selfie dengan efek paparan sinar matahari yang menembus dalam rumahnya.

Selfie sama kucing

Sherina Munaf

Di foto ini Sherina berhasil selfie bareng kucing kesayangannya. Wajahnya terlihat polos tanpa menggunakan makeup dengan plaster di hidungnya. Sherina pose duckface ke arah kamera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
