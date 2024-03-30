Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Koleksi Perhiasan ISAGO Pakai Lab-Grown Diamond dan Emas 14 Karat, Ini Keunggulannya

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:33 WIB
Koleksi Perhiasan ISAGO Pakai Lab-Grown Diamond dan Emas 14 Karat, Ini Keunggulannya
Koleksi perhiasan ISAGO, (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

ISAGO memasarkan koleksi perhiasan mewah dengan harga terjangkau dan ramah lingkungan. Sebab seluruh perhiasan dari ISAGO berbahan dasar 14K recycled gold dan Lab-Grown Diamond yang sudah terakreditasi oleh Responsible Jewellery Council (RJC).

Valencia Tanoesoedibjo selaku Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO menjelaskan bahwa perhiasan dengan bahan Lab-Grown Diamond berarti proses produksinya dilakukan di lab, tidak melewati proses penambangan sehingga selain menekan biaya produksi hingga harganya relatif lebih murah.

Proses ini juga menjadikan Lab-Grown Diamond menjadi ramah lingkungan. Meski demikian, kualitasnya tak kalah bersaing dengan natural diamond pada umumnya karena komposisinya sama.

 BACA JUGA:

"Dari segi kualitas juga tidak kalah bagusnya, karena kita menggunakan lab-grown diamond emas 14 karat,” jelas ujar Valencia Tanoesoedibjo dalam acara Soft Launching ISAGO di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024)

 

(Foto: MPI/ Nurul)

“Mungkin bisa dicari juga, lab grown itu sama sebenarnya secara komposisi dengan main diamond bedanya yang satu dibuat di lab, yang satu natural," tambahnya.

 BACA JUGA:

Selain itu, koleksi perhiasan ISAGO juga menggunakan bahan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Meski di pasaran banyak ditemukan perhiasan berbahan dasar lain yang jauh lebih murah, koleksi perhiasan ISAGO lebih unggul karena berumur panjang. Sehingga memungkinkan untuk dipakai secara turun-temurun.

Telusuri berita women lainnya
