Hadirkan Perhiasan Ramah Lingkungan, ISAGO Ingin Tingkatkan Kepedulian Konsumen

LINI perhiasan ISAGO siap meramaikan industri perhiasan di tanah air. ISAGO hadir dengan mengedepankan produk ramah lingkungan yang bisa dipakai bukan hanya wanita melainkan juga pria.

Selain itu, Hendra Wijaya selaku Director of Human Resources ISAGO juga berharap konsumen perhiasan ISAGO bukan hanya memperhatikan keindahan ketika mengenakan koleksi perhiasan melainkan memiliki kepedulian untuk mengetahui bagaimana perhiasan itu dapat tercipta.

Koleksi perhiasan ISAGO menggunakan bahan full emas daur ulang 14K ini sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Sementara untuk penggunaan Lab-Grown Diamonds bukan hanya menjadikan lebih ramah di kantong melainkan lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan, dibandingkan dengan Natural Diamond.

"Kita mengincar pria dan wanita, bukan wanita saja, orang fashion forward dan mindful jadi mereka melihat produk bukan dari produknya aja, tapi cara membuatnya seperti apa, untuk ramah lingkungan," ujar Hendra Wijaya dalam acara Soft Launching ISAGO di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024).

Desain dari koleksi ISAGO pun selalu mengikuti desain yang sedang menjadi tren. Pasalnya, koleksi perhiasan ISAGO menyasar usia yang mayoritas merupakan kalangan Gen Z dan Millenial.

"Range usia 18-40 tahun, Gen Z banget, lumayan anak muda, kita juga mengikuti tren banget," sambungnya.