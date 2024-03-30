Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Hadirkan Perhiasan Ramah Lingkungan, ISAGO Ingin Tingkatkan Kepedulian Konsumen

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |20:24 WIB
Hadirkan Perhiasan Ramah Lingkungan, ISAGO Ingin Tingkatkan Kepedulian Konsumen
Perhiasan ramah lingkungan ISAGO, (Foto: MPI/ Nurul)
A
A
A

LINI perhiasan ISAGO siap meramaikan industri perhiasan di tanah air. ISAGO hadir dengan mengedepankan produk ramah lingkungan yang bisa dipakai bukan hanya wanita melainkan juga pria.

Selain itu, Hendra Wijaya selaku Director of Human Resources ISAGO juga berharap konsumen perhiasan ISAGO bukan hanya memperhatikan keindahan ketika mengenakan koleksi perhiasan melainkan memiliki kepedulian untuk mengetahui bagaimana perhiasan itu dapat tercipta.

 BACA JUGA:

Koleksi perhiasan ISAGO menggunakan bahan full emas daur ulang 14K ini sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Sementara untuk penggunaan Lab-Grown Diamonds bukan hanya menjadikan lebih ramah di kantong melainkan lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan, dibandingkan dengan Natural Diamond.

 BACA JUGA:

"Kita mengincar pria dan wanita, bukan wanita saja, orang fashion forward dan mindful jadi mereka melihat produk bukan dari produknya aja, tapi cara membuatnya seperti apa, untuk ramah lingkungan," ujar Hendra Wijaya dalam acara Soft Launching ISAGO di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024).

(Foto: MPI/ Nurul) 

Desain dari koleksi ISAGO pun selalu mengikuti desain yang sedang menjadi tren. Pasalnya, koleksi perhiasan ISAGO menyasar usia yang mayoritas merupakan kalangan Gen Z dan Millenial.

(Foto: MPI/ Nurul)

"Range usia 18-40 tahun, Gen Z banget, lumayan anak muda, kita juga mengikuti tren banget," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
