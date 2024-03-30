ISAGO Ingin Ubah Stigma Eksklusif Bagi Perhiasan dan Usung Konsep Ramah Lingkungan

BISNIS perhiasan di tanah air seringkali menjadi bisnis yang eksklusif dan penggunaanya sering diidentikan dari kalangan atas. ISAGO pun hadir untuk mengubah stigma itu dengan menghadirkan koleksi perhiasan yang ramah di kantong dengan menggunakan bahan dasar 14K recycled gold dan Lab-Grown Diamond.

Namun jangan salah. kualitasnya tetap tidak kalah dengan Natural Diamond pada umumnya. Sehingga, nantinya ISAGO akan menjangkau pasar yang lebih luas dan tidak tersegmentasi.

Penggunaan full emas daur ulang 14K ini sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Sementara untuk penggunaan Lab-Grown Diamonds bukan hanya menjadikan lebih ramah di kantong melainkan lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan, dibandingkan dengan Natural Diamond.

Bisnis ini didirikan oleh Valencia Tanoesoedibjo bersama Jenifer Patricia, Hendra Zhou, Jeanice Lie, dan Natalia Ie, serta beberapa investor ternama, termasuk Nagita Slavina dan Shandy Purnamasari, Hanifa Ambadar, dan Novita Imelda.

"Kita mau fokus untuk membuat perhiasan lebih affordable karena perhiasan selalu identik dengan high class,” kata Natalia Ie, Co-Ceo dan Co-Founder ISAGO dalam acara Soft Launching ISAGO di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024)