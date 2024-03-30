Valencia Tanoesoedibjo Giatkan Bisnis Ramah Lingkungan Lewat Lini Perhiasan ISAGO

VALENCIA Tanoesoedibjo berkomitmen untuk mengedepankan bisnis perhiasan yang bukan hanya berkualitas tinggi dan merepresentasikan keindahan, namun juga harus menjadi produk yang ramah lingkungan.

Komitmen ini, ia coba wujudkan melalui koleksi perhiasan ISAGO. Produk ISAGO ini berbahan dasar emas daur ulang 14K dan Lab-Grown Diamonds yang tentunya sudah terakreditasi oleh Responsible Jewellery Council (RJC)

Koleksi perhiasan ISAGO menggunakan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi. Penggunaan Lab-Grown Diamonds pun tidak mengurangi nilai dan keindahannya, karena ISAGO percaya Lab-Grown Diamonds lebih ramah lingkungan bila ditinjau melalui produksinya yang tidak melewati proses penambangan.

Selain karena komitmen untuk menjaga lingkungan, Valencia juga melihat peluang industri Lab-Grown Diamond yang berkembang pesat. Diproyeksikan bahwa industri ini akan tumbuh dengan CAG 9.6%, dari USD23,74 miliar pada tahun 2023 menjadi USD45, 10 miliar pada tahun 2030.

"Kami melihat peluang besar dalam industri lab-grown diamond yang berkembang pesat. Dengan komitmen kami untuk menghasilkan perhiasan berkualitas tinggi yang ramah lingkungan,” jelas ujar Valencia Tanoesoedibjo dalam acara Soft Launching ISAGO di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024)