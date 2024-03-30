Punya Dermatitis, Intip Rangkaian Perawatan Kulit Wajah ala Hailey Bieber

PERLAHAN tapi pasti, model Hailey Bieber mengukuhkan dirinya jadi salah satu ikon di industri kecantikan. Cukup banyak tren di dunia kecantikan, yang dipopulerkan oleh istri Justin Bieber tersebut.

Namun di balik wajah cantik dan kulit wajah mulusnya, siapa sangka kalau seorang Hailey pun memiliki permasalahan kulit seperti ruam dan kemerahan, layaknya wanita biasa pada umumnya.

Hal ini, dibagikan Hailey ke publik lewat unggahan video di akun TikTok pribadinya, @haileybieber. Wanita 27 tahun utu memerlihatkan kondisi wajahnya yang tanpa riasan dengan beberapa kemerahan dan jerawat yang disebut dermatitis perioral, ia menjelaskan masalah kulit wajah yang ia alami selama hampir satu dekade tersebut.

“Aku ingin membicarakan tentang dermatitis perioral karena ini sesuatu yang aku alami sejak aku berusia 19-20 tahun,” ungkap Hailey.

Ia menjelaskan dermatitis perioral adalah kelainan kulit yang menyerupai jerawat atau rosacea. Kondisi ini akan membuat kulit kemerahan dan tumbuh tekstur kecil di kulit.