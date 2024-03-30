Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Punya Dermatitis, Intip Rangkaian Perawatan Kulit Wajah ala Hailey Bieber

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |14:00 WIB
Punya Dermatitis, Intip Rangkaian Perawatan Kulit Wajah ala Hailey Bieber
Perawatan kulit ala Hailey Bieber, (Foto: Instagram @haileybieber)
A
A
A

PERLAHAN tapi pasti, model Hailey Bieber mengukuhkan dirinya jadi salah satu ikon di industri kecantikan. Cukup banyak tren di dunia kecantikan, yang dipopulerkan oleh istri Justin Bieber tersebut.

Namun di balik wajah cantik dan kulit wajah mulusnya, siapa sangka kalau seorang Hailey pun memiliki permasalahan kulit seperti ruam dan kemerahan, layaknya wanita biasa pada umumnya.

Hal ini, dibagikan Hailey ke publik lewat unggahan video di akun TikTok pribadinya, @haileybieber. Wanita 27 tahun utu memerlihatkan kondisi wajahnya yang tanpa riasan dengan beberapa kemerahan dan jerawat yang disebut dermatitis perioral, ia menjelaskan masalah kulit wajah yang ia alami selama hampir satu dekade tersebut.

 BACA JUGA:

“Aku ingin membicarakan tentang dermatitis perioral karena ini sesuatu yang aku alami sejak aku berusia 19-20 tahun,” ungkap Hailey.

Ia menjelaskan dermatitis perioral adalah kelainan kulit yang menyerupai jerawat atau rosacea. Kondisi ini akan membuat kulit kemerahan dan tumbuh tekstur kecil di kulit. 

Halaman:
1 2 3
      
