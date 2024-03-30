5 Oleh-Oleh Khas Semarang, Sayang Dilewatkan saat Mudik Lebaran 2024

MUDIK ke kampung halaman rasanya kurang lengkap jika tidak membeli oleh-oleh. Bagi Anda yang akan mudik ke Semarang, tentu tidak boleh ketinggalan untuk membeli oleh-oleh dari kota tersebut.

Ibu Kota Jawa Tengah ini memiliki banyak sekali hidangan yang sangat lezat dan bisa dijadikan untuk oleh-oleh.

Namun, dari banyaknya makanan yang ada di Semarang, namun ada beberapa yang sangat ikonik hingga tidak boleh terlewatkan dijadikan oleh-oleh usai mudik lebaran nanti.

Berikut rekomendasi lima oleh-oleh khas Semarang yang sayang untuk dilewatkan saat mudik lebaran 2024.

1. Lumpia Semarang

Semarang terkenal dengan kelezatan lumpianya. Bahkan lumpia menjadi ikon makanan dari kota ini. Lumpia semarang biasanya berisi rebung, telur, daging ayam, atau udang. Lumpia semarang sapat disajikan kering atau basah sesuai dengan selera.

(Foto: Instagram/@md206_photography)

Lumpia kering biasanya melalui proses penggorengan terlebih dahulu hingga kulit lumpia terasa krispi saat digigit. Sebaliknya, lumpia basah tidak digoreng, langsung disajikan sehingga kulitnya terasa lembut saat disantap.

2. Wingko babat

Wingko babat sebenarnya makanan khas Lamongan. Namun, saat ini wingko babat telah menjadi makanan ikonik Semarang. Jadi, tidak ada salahnya untuk membawa oleh-oleh wingko babat saat pulang dari mudik lebaran.

Wingko babat terbuat dari tepung ketan dan kelapa parut yang disangrai. Perpaduan rasa kelapa yang autentik dan rasa manis dari tepung ketan memberikan kelezatan di setiap gigitan.

Tak hanya itu, wingko babat juga memiliki variasi rasa seperti strawberry, durian, pisang, dan cokelat.

(Foto: Instagram/@rondut)

3. Moaci gemini

Selain wingko babat, moaci gemini juga menjadi oleh-oleh khas Semarang yang memiliki cita rasa manis dengan tekstur yang kenyal.

Moaci gemini seperti mochi pada umumnya. Ia memiliki tekstur kenyal saat digigit Namun, yang membedakannya yakni dari baluran di luar mochi.

Jika biasanya mochi diberi baluran tepung maizena, moaci gemini dibalut biji wijen yang juga memberikan aroma khas dan gurih pada moaci.

Moaci Gemini Semarang menawarkan berbagai macam rasa, mulai dari isian kacang hingga rasa buah-buahan. Anda dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera kamu.