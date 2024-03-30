Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Jangan Sepelekan! 6 Tips Mudik Bagi Penderita Darah Tinggi agar Tetap Sehat

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:00 WIB
Jangan Sepelekan! 6 Tips Mudik Bagi Penderita Darah Tinggi agar Tetap Sehat
Tips mudik untuk penderita hipertensi, (Foto: Freepik)
A
A
A

MELAKUKAN perjalanan mudik Lebaran tentu membutuhkan serangkaian persiapan. Apalagi, bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi alias darah tinggi.

Pasalnya, lelahnya melakukan perjalanan yang jauh hingga harus menghadapi kondisi di jalanan yang macet membuat pemudik rentan jadi stres. Padahal, stres sendiri merupakan salah satu yang harus dihindari bagi penderita darah tinggi selama melakukan perjalanan mudik.

Lantas, apa saja yang perlu dipersiapkan para penderita darah tinggi selama mudik? Berikut di antaranya, sebagaimana dihimpun dari beberapa sumber, Sabtu, (30/3/2024)

1.Kelola stress: Manajemen stres sangat penting saatperjalanan mudik. Pasalnya, ada kalanya perjalanan yang tidak sesuai rencana akan berujung kepada emosi dan stres.

Saat stres, tubuh akan melepaskan hormon stres adrenalin dan kortisol ke dalam darah yang mempersiapkan jantung berdetak lebih cepat dan menyempitkan pembuluh darah. Istirahatlah segera dan bicarakan masalah dengan keluarga atau rekan mudik, agar tidak memendam stres sendirian dan membuat tekanan darah bertambah tinggi.

2.Jangan makan sembarangan: Makan di luar, ada kemungkinan makanan yang dipesan memiliki kandungan garam atau lemak yang kurang baik bagi penderita hipertensi. Jika memungkinkan, mintalah pada penjual makanan untuk memberikan garam dalam jumlah yang sedikit.

Pastikan pula untuk mencatat apa saja makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga bisa menentukan jumlahnya agar tidak berlebihan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/481/3026844/indra-birowo-alami-hipertensi-wajib-minum-obat-setiap-hari-nC0oPa2WVY.jpg
Indra Birowo Alami Hipertensi, Wajib Minum Obat Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/483/3022044/waspada-hipertensi-di-usia-40-tahun-ini-kebiasaan-yang-bisa-picu-darah-tinggi-wDnNZGxAFj.jpg
Waspada Hipertensi di Usia 40 Tahun, Ini Kebiasaan yang Bisa Picu Darah Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/07/483/3018520/5-cara-sederhana-cegah-hipertensi-pastikan-rutin-berolahraga-k5DF0PM2rN.jpg
5 Cara Sederhana Cegah Hipertensi, Pastikan Rutin Berolahraga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/23/483/3012247/cegah-hipertensi-ini-takaran-batas-maksimal-konsumsi-garam-per-hari-Yht3cLarF6.jpg
Cegah Hipertensi, Ini Takaran Batas Maksimal Konsumsi Garam Per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/481/3009850/sebanyak-34-1-persen-masyarakat-indonesia-idap-hipertensi-kenali-faktor-risikonya-y2syPE1Rxh.jpg
Sebanyak 34,1 Persen Masyarakat Indonesia Idap Hipertensi, Kenali Faktor Risikonya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/17/481/3009791/hari-hipertensi-sedunia-2024-diperingati-tiap-17-mei-ajak-masyarakat-ukur-tekanan-darah-secara-akurat-kFnBvdnkCM.jpg
Hari Hipertensi Sedunia 2024 Diperingati Tiap 17 Mei, Ajak Masyarakat Ukur Tekanan Darah Secara Akurat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement