Jangan Sepelekan! 6 Tips Mudik Bagi Penderita Darah Tinggi agar Tetap Sehat

MELAKUKAN perjalanan mudik Lebaran tentu membutuhkan serangkaian persiapan. Apalagi, bagi orang-orang yang memiliki riwayat penyakit hipertensi alias darah tinggi.

Pasalnya, lelahnya melakukan perjalanan yang jauh hingga harus menghadapi kondisi di jalanan yang macet membuat pemudik rentan jadi stres. Padahal, stres sendiri merupakan salah satu yang harus dihindari bagi penderita darah tinggi selama melakukan perjalanan mudik.

Lantas, apa saja yang perlu dipersiapkan para penderita darah tinggi selama mudik? Berikut di antaranya, sebagaimana dihimpun dari beberapa sumber, Sabtu, (30/3/2024)

1.Kelola stress: Manajemen stres sangat penting saatperjalanan mudik. Pasalnya, ada kalanya perjalanan yang tidak sesuai rencana akan berujung kepada emosi dan stres.

Saat stres, tubuh akan melepaskan hormon stres adrenalin dan kortisol ke dalam darah yang mempersiapkan jantung berdetak lebih cepat dan menyempitkan pembuluh darah. Istirahatlah segera dan bicarakan masalah dengan keluarga atau rekan mudik, agar tidak memendam stres sendirian dan membuat tekanan darah bertambah tinggi.

2.Jangan makan sembarangan: Makan di luar, ada kemungkinan makanan yang dipesan memiliki kandungan garam atau lemak yang kurang baik bagi penderita hipertensi. Jika memungkinkan, mintalah pada penjual makanan untuk memberikan garam dalam jumlah yang sedikit.

Pastikan pula untuk mencatat apa saja makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga bisa menentukan jumlahnya agar tidak berlebihan.