PBB Jelaskan Pentingnya Pengiriman Bantuan Skala Besar bagi Warga Gaza

PBB jelaskan pentingnya pemberian bantuan skala besar bagi warga Gaza. (Foto: Aljazeera)

KANTOR Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan koordinasi bersama Organisasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) untuk menekan pentingnya pengiriman bantuan kemanusiaan lewat jalur darat dalam skala besar bagi penduduk di Gaza.

OCHA memperingatkan bahwa tidak ada alternatif lain untuk pengiriman bantuan. Sebab yang terpenting adalah semua bantuan dapat diterima dengan cepat dan aman tanpa adanya hambatan melalui semua penyebrangan.

“Tidak ada alternatif untuk pengiriman bantuan skala besar melalui darat di Gaza,” kata OCHA dalam laman Middle East Monitor, Minggu (31/3/2024).