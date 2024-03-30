Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Viral Bule Naik Motor Terobos Palang Pintu Tol Bali Mandara Bikin Murka Netizen

Rizka Diputra , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |11:29 WIB
Viral Bule Naik Motor Terobos Palang Pintu Tol Bali Mandara Bikin Murka Netizen
Turis asing asal Rusia nekat terobos palang pintu Tol Bali Mandara (Foto: Ist)
A
A
A

TURIS asing yang sedang berlibur ke Bali kembali berulah. Kali ini, seorang turis Rusia yang sedang mengendarai sepeda motor terekam kamera menerobos palang pintu Tol Bali Mandara.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @exploredolan.id pada Jumat, 29 Maret 2024 itu memperlihatkan pria yang belakangan diketahui merupakan warga negara Rusia mengendarai kendaraan roda dua dan menerobos masuk palang pintu Tol Bali Mandara.

Ia menerobos palang tol gate sisi kiri atau ujung palang Tol Bali Mandara tak lama setelah sebuah mobil melewati palang tersebut.

Bule itu juga tidak mengenakan helm. Di bagian akhir video nampak seorang petugas berusaha mengejar pria asing itu namun tidak terkejar.

Berdasaran informasi, peristiwa ini terjadi pada Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 18.00 Wita di Gerbang Tol Benoa. Namun videonya baru viral setelah beredar luas di media sosial beberapa hari terakhir.

"Pengendara (penerobos) jalan tol itu telah dihentikan oleh petugas Mobile Customer Service kami pada KM 1+400 B, dan dievakuasi menggunakan kendaraan derek untuk keluar dari jalan tol," ungkap Asisten Manajer RQM & Corporate Communication PT Jasamarga Bali Tol (JBT), I Wayan Purwajaya saat dikonfirmasi.

Video ini tak pelak mengundang reaksi keras dari para warganet.

Halaman:
1 2
      
