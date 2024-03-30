Ya Ampun! Cincin Kawin Hilang di Pantai, Wanita Ini Sampai Libatkan Arkeolog

SEORANG wanita kehilangan cincin kawinnya di Pantai Wrightsville, North Carolina, Amerika Serikat.

Uniknya, ia sampai meminta bantuan sekelompok arkeolog amatir untuk mencarikan cincin yang tercecer di pasir pantai itu.

Cape Fear Explorers, sebuah kelompok amatir yang berdedikasi untuk mengungkap artefak sejarah menyebutkan, Kim Kennedy Hughes menghubungi mereka untuk meminta bantuan ketika keluarganya tidak dapat menemukan cincin yang hilang di Pantai Wrightsville.

“Banyak upaya dilakukan oleh keluarga untuk menemukan cincin itu dengan detektor logam sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi kami sebagai doa terakhir,” kata Cape Fear Explorers dalam sebuah postingan di Facebook.

Cape Fear Explorers rupanya tidak hanya bertugas berburu benda pusaka atau artefak kuno, namun juga mencari barang berharga milik pribadi. Wanita itupun tak sia-sia memanfaatkan jasa mereka.