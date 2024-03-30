Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Ya Ampun! Cincin Kawin Hilang di Pantai, Wanita Ini Sampai Libatkan Arkeolog

Rizka Diputra , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |11:05 WIB
Ya Ampun! Cincin Kawin Hilang di Pantai, Wanita Ini Sampai Libatkan Arkeolog
Wanita minta tolong arkeolog carikan cincin kawinnya yang hilang (Foto: Facebook/Cape Fear Explorers)
A
A
A

SEORANG wanita kehilangan cincin kawinnya di Pantai Wrightsville, North Carolina, Amerika Serikat.

Uniknya, ia sampai meminta bantuan sekelompok arkeolog amatir untuk mencarikan cincin yang tercecer di pasir pantai itu.

Cape Fear Explorers, sebuah kelompok amatir yang berdedikasi untuk mengungkap artefak sejarah menyebutkan, Kim Kennedy Hughes menghubungi mereka untuk meminta bantuan ketika keluarganya tidak dapat menemukan cincin yang hilang di Pantai Wrightsville.

“Banyak upaya dilakukan oleh keluarga untuk menemukan cincin itu dengan detektor logam sampai akhirnya mereka memutuskan untuk menghubungi kami sebagai doa terakhir,” kata Cape Fear Explorers dalam sebuah postingan di Facebook.

Cape Fear Explorers rupanya tidak hanya bertugas berburu benda pusaka atau artefak kuno, namun juga mencari barang berharga milik pribadi. Wanita itupun tak sia-sia memanfaatkan jasa mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/07/406/3071782/pantai_gondo_mayit-Hevl_large.jpg
Asal Usul Nama Pantai Gondo Mayit: Misteri Surga Tersembunyi Blitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/408/3028224/pantai_ranca_buaya_garut-ElmG_large.JPG
Cara Menuju Pantai Ranca Buaya Garut, Simak 4 Rutenya Berikut Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/408/3021743/pantai_sorake-dn5B_large.JPG
Intip Pesona Pantai Sorake di Nias Selatan, Lokasi World Surf League 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/12/408/3020475/pantai_karang_potong-N3GA_large.JPG
5 Pantai Cantik Sekitar Karang Potong Ocean View, Cocok Dijelajahi saat Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/406/3005542/pria-lansia-diserang-hiu-7-pantai-di-negara-ini-langsung-ditutup-F8aGzyAX8l.JPG
Pria Lansia Diserang Hiu, 7 Pantai di Negara Ini Langsung Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/406/3004834/penuh-bangkai-kapal-dan-kerangka-paus-pantai-ini-dijuluki-gerbang-neraka-8cAfsdRox7.jpg
Penuh Bangkai Kapal dan Kerangka Paus, Pantai Ini Dijuluki Gerbang Neraka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement