Maskapai IndiGo Terbang Perdana ke Denpasar, Sandiaga: Jadi Stimulus Kunjungan Wisman

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyambut baik penerbangan langsung internasional perdana maskapai IndiGo dengan rute dari Kota Bengaluru atau yang lebih dikenal dengan nama Bangalore, India menuju ke Denpasar, Bali.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno berujar bahwa pascapandemi dan berangsur pulihnya kondisi pariwisata global membuat Bali kembali menjadi salah satu destinasi primadona bagi wisatawan mancanegara (wisman) asal India.

"Maka penambahan penerbangan langsung ini menjadi stimulus bagi kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2024," kata dia, mengutip laman Kemenparekraf.

India telah menempati peringkat kedua sebagai negara dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali terbanyak setelah Australia mencapai 440.415 kunjungan pada tahun 2023 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Sementara, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Dessy Ruhati yang hadir dalam seremoni penerbangan IndiGo Airlines rute Bangalore - Denpasar tersebut menyebut, penerbangan ini menjadi kabar baik bagi konektivitas langsung dari India ke Pulau Dewata.

Selain unggul menempati peringkat kedua kunjungan wisman di Bali, India juga menempati peringkat enam kunjungan wisman ke Indonesia secara keseluruhan, dengan 606.439 kunjungan pada tahun 2023.

"Adanya kemudahan konektivitas ini tentunya senantiasa kami dukung secara berkelanjutan, sehingga dapat terus bertambah kedepannya," kata Dessy.

Bengaluru merupakan kota dengan populasi penduduk ke-3 terbesar di India, yang telah berkembang menjadi 'Silicon Valley of India' atau pusat industri teknologi India. Di mana terdapat perusahaan yang bergerak di bidang teknologi terbanyak di India.