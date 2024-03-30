Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kemenparekraf Gelar Mudik Bareng Gratis, 20 Unit Bus Disiapkan

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:19 WIB
Kemenparekraf Gelar Mudik Bareng Gratis, 20 Unit Bus Disiapkan
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: dok. Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan, pihaknya dalam waktu dekat akan meluncurkan program 'Mudik Bareng' gratis demi membantu masyarakat umum yang ingin melakukan perjalanan mudik.

Langkah itu dilakukan sekaligus sebagai upaya mengurangi atau menghindari mudik dengan kendaraan roda dua.

"Kami menyediakan bus sebanyak kurang lebih 20 unit yang bekerja sama dengan MS Glow. Namun kalau ada permintaan lebih kami bisa mengusahakan untuk menambah unit," ungkap Sandiaga.

Sebelumnya, pada peringatan Nuzulul Quran di lingkungan Kemenparekraf yang berlangsung di Masjid Rihlatul Jannah, Jakarta Sandi mengajak seluruh insan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) khususnya umat Islam untuk menjadikan momentum Nuzulul Quran dengan terus memperkuat ukhuwah islamiyah (persaudaraan sesama umat Islam) dan ukhuwah wathaniyah (persaudaraan dalam ikatan kebangsaan).

Menurut dia, Ramadhan merupakan petunjuk baru untuk menemukan jalan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan keberkahan. Salah satu upaya agar bisa mendapatkan keberkahan adalah sebagaimana yang dikisahkan Nabi Musa Alaihissalam ketika menginginkan hujan.

Halaman:
1 2
      
