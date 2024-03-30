Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dear Traveler, Yuk Simak 4 Tips Mudik Nyaman dan Aman Naik Kereta Api

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |08:10 WIB
Dear Traveler, Yuk Simak 4 Tips Mudik Nyaman dan Aman Naik Kereta Api
Ilustrasi (Foto: PT KAI)
MODA transportasi umum masih menjadi andalan untuk pergi mudik lebaran. Salah satunya yang begitu digandrungi ialah kereta apj sebagai moda sarana untuk kembali ke kampung halaman.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) sendiri menghadirkan banyak promo menarik untuk masyarakat yang hendak mudik dengan kereta. Untuk itu, diprediksi akan ada ratusan ribu orang yang bakal mudik menggunakan transportasi ini.

Tak perlu khawatir, Anda tetap bisa mudik dengan nyaman saat naik kereta api. Berikut tips mudik naik kereta api agar tetap aman dan nyaman selama di perjalanan melansir Eco BNB.

1. Gunakan pakaian nyaman

Pertama ialah mengenakan pakaian yang nyaman saat mudik dengan kereta api. Jika Anda akan duduk dalam waktu lama, pastikan Anda mengenakan pakaian yang tidak membuat Anda merasa tidak nyaman.

Infografis Aturan Berfoto di Stasiun Kereta Api

Pakaian longgar selalu merupakan pilihan yang baik karena memungkinkan Anda bergerak dan menyesuaikan posisi sesuai kebutuhan. Namun, jika cuacanya dingin, pakaian berlapis bisa Anda kenakan karena bisa dilepas saat suhu mulai terasa panas.

2. Bawa makanan dan minuman cukup

Jika Anda bepergian dengan kereta api jarak jauh, penting untuk memastikan Anda terhidrasi dengan baik dan memiliki makanan yang cukup.

Kemasi makanan ringan dan minuman pilihan Anda sebelum berangkat mudik menggunakan kereta api.

Meski biasanya ada pilihan makanan dan minuman di kereta, harganya mungkin mahal dan tak sesuai selera. Membawa makanan dan minuman sendiri di kereta juga merupakan cara yang baik untuk menghemat pengeluaran.

