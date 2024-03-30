6 Tempat Berburu Lumpia Paling Enak di Semarang, Dijamin Nagih!

LUMPIA Semarang berikut ini telah dikenal paling enak rasanya dan dijamin bikin nagih. Jika anda jalan-jalan ke Kota Semarang jangan sampai melewatkan untuk mampir dan mencicipi kelezatan lumpia ini loh ya!

Lumpia merupakan makanan khas Semarang, Jawa Tengah yang terbuat dari campuran rembung, telur, dan daging yang dimasak bersama bumbu-bumbu dan dimasukkan ke dalam kulit lumpia.

Penyajiannya diberi tambahan saus berwarna coklat kental, cabe rawit, daun bawang, dan juga acar.

(Foto: Lumpia Amoy Jagalan)

Ada dua jenis lumpia Semarang yang bisa anda cicipi, yakni lumpia basah dan lumpia kering.

Nah, jika penasaran mana yang paling terkenal enak, berikut Okezone rekomendasikan enam lumpia Semarang terkenal paling enak dan dijamin bikin nagih.

1. Lumpia Amoy

Lumpia Amoy ada di Jalan Jagalan No. 95 A. Pemilik Lumpia Amoy dulunya berjualan dengan menggunakan gerobak, namun sekarang telah menempati sebuah kios. Isian dari Lumpia Amoy sama seperti pada umumnya, yaitu rebung dan udang. Rasanya dijamin lezat.

(Foto: dok. Slamet Hari Sutanto)

2. Lumpia Express

Berlokasi di Jalan Gajah Mada 142 AA, Lumpia Express menyediakan sajian lumpia yang lezat dengan isian yang melimpah. Lumpia Express sudah ada sejak tahun 2003.

3. Lumpia Delight Cik Me Me

Lumpia yang satu ini memiliki berbagai macam isian, seperti jamur, kepiting, daging kambing jantan, dan ikan kakap. Untuk rasa tentunya sangat lezat. Anda bisa mendapatkannya di Jalan Gajah Mada No. 107.