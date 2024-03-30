Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

6 Tempat Berburu Lumpia Paling Enak di Semarang, Dijamin Nagih!

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |16:01 WIB
6 Tempat Berburu Lumpia Paling Enak di Semarang, Dijamin Nagih!
Lumpia, kuliner legendaris khas Semarang, Jawa Tengah (Foto: Instagram/@loenpiambaklien_)
A
A
A

LUMPIA Semarang berikut ini telah dikenal paling enak rasanya dan dijamin bikin nagih. Jika anda jalan-jalan ke Kota Semarang jangan sampai melewatkan untuk mampir dan mencicipi kelezatan lumpia ini loh ya!

Lumpia merupakan makanan khas Semarang, Jawa Tengah yang terbuat dari campuran rembung, telur, dan daging yang dimasak bersama bumbu-bumbu dan dimasukkan ke dalam kulit lumpia.

Penyajiannya diberi tambahan saus berwarna coklat kental, cabe rawit, daun bawang, dan juga acar.

Lumpia Amoy

(Foto: Lumpia Amoy Jagalan)

Ada dua jenis lumpia Semarang yang bisa anda cicipi, yakni lumpia basah dan lumpia kering.

Nah, jika penasaran mana yang paling terkenal enak, berikut Okezone rekomendasikan enam lumpia Semarang terkenal paling enak dan dijamin bikin nagih.

1. Lumpia Amoy

Lumpia Amoy ada di Jalan Jagalan No. 95 A. Pemilik Lumpia Amoy dulunya berjualan dengan menggunakan gerobak, namun sekarang telah menempati sebuah kios. Isian dari Lumpia Amoy sama seperti pada umumnya, yaitu rebung dan udang. Rasanya dijamin lezat.

Lumpia Express Semarang

(Foto: dok. Slamet Hari Sutanto)

2. Lumpia Express

Berlokasi di Jalan Gajah Mada 142 AA, Lumpia Express menyediakan sajian lumpia yang lezat dengan isian yang melimpah. Lumpia Express sudah ada sejak tahun 2003.

3. Lumpia Delight Cik Me Me

Lumpia yang satu ini memiliki berbagai macam isian, seperti jamur, kepiting, daging kambing jantan, dan ikan kakap. Untuk rasa tentunya sangat lezat. Anda bisa mendapatkannya di Jalan Gajah Mada No. 107.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/301/3122317/3_kuliner_khas_brebes_yang_menggugah_selera_wajib_dicoba_saat_mudik-IuGj_large.jpg
3 Kuliner Khas Brebes yang Menggugah Selera, Wajib Dicoba Saat Mudik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/301/3077968/17_wisata_kuliner_dan_oleh_oleh_di_magelang_lokasi_ospek_menteri_dan_wamen_prabowo-WAVp_large.jpg
17 Wisata Kuliner dan Oleh-Oleh di Magelang, Lokasi Ospek Menteri dan Wamen Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/298/3066178/ishowspeed-uxhL_large.jpg
4 Rekomendasi Wisata Kuliner di Yogyakarta, Kota yang Dikunjungi Ishowspeed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/24/298/3053738/tahu_gejrot-9qeE_large.jpg
Dubes Inggris Dominic Jeremy Ngaku Ketagihan Makan Tahu Gejrot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/298/3047992/rawon-CuG5_large.jpg
Daftar 5 Kuliner Indonesia yang Masuk 50 Sup Terbaik di Dunia Versi Taste Atlas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/22/298/3024751/gado_gado-O7ez_large.jpg
HUT Ke-497 Jakarta Ini 5 Kuliner yang Harus Dijajal, Ada yang Masuk Daftar Makanan Terenak di Dunia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement