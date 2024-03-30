Oubrey Aulia Harap ISAGO Terus Vokal Jadi Lini Perhiasan yang Peduli dengan Kelestarian Lingkungan

MODEL sekaligus influencer Oubrey Aulia berharap brand perhiasan ISAGO terus berkomitmen untuk mengembangkan jenis-jenis perhiasan yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan apa yang sudah diluncurkan saat ini, di mana seluruh koleksi ISAGO menggunakan Lab-Grown Diamonds yang lebih ramah lingkungan karena proses produksinya yang tidak melewati proses penambangan.

Ditambah lagi koleksi ini juga menggunakan bahan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi.

(Foto: MPI/ Nurul Amanah)

Oubrey percaya jika brand seperti ISAGO terus berkomitmen untuk memasarkan produk yang ramah lingkungan maka masyarakat akan semakin peduli untuk selektif memilih produk yang dikenakannya.

Jika masyarakat cenderung memilih produk yang ramah lingkungan maka brand juga semakin percaya diri untuk mementingkan konsep ramah lingkungan ketika memproduksi koleksinya. Hubungan timbal balik ini pun nantinya akan berdampak besar bagi lingkungan.