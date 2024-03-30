Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Oubrey Aulia Harap ISAGO Terus Vokal Jadi Lini Perhiasan yang Peduli dengan Kelestarian Lingkungan

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |23:10 WIB
Oubrey Aulia Harap ISAGO Terus Vokal Jadi Lini Perhiasan yang Peduli dengan Kelestarian Lingkungan
Oubrey Aulia di peluncuran ISAGO, (Foto: MPI/ Nurul Amanah)
A
A
A

MODEL sekaligus influencer Oubrey Aulia berharap brand perhiasan ISAGO terus berkomitmen untuk mengembangkan jenis-jenis perhiasan yang ramah lingkungan.

Sesuai dengan apa yang sudah diluncurkan saat ini,  di mana seluruh koleksi ISAGO menggunakan Lab-Grown Diamonds yang lebih ramah lingkungan karena proses produksinya yang tidak melewati proses penambangan.

 BACA JUGA:

Ditambah lagi koleksi ini juga menggunakan bahan full emas daur ulang 14K yang sudah teruji bebas karat atau tidak mudah teroksidasi.

 

(Foto: MPI/ Nurul Amanah) 

Oubrey percaya jika brand seperti ISAGO terus berkomitmen untuk memasarkan produk yang ramah lingkungan maka masyarakat akan semakin peduli untuk selektif memilih produk yang dikenakannya.

Jika masyarakat cenderung memilih produk yang ramah lingkungan maka brand juga semakin percaya diri untuk mementingkan konsep ramah lingkungan ketika memproduksi koleksinya. Hubungan timbal balik ini pun nantinya akan berdampak besar bagi lingkungan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/194/3122889/mengenal_247_permanent_bracelet_produk_teranyar_isago_jewels_yang_rilis_di_flagship_store_kokas-7evS_large.jpg
Mengenal 24/7 Permanent Bracelet, Produk Teranyar ISAGO Jewels yang Rilis di Flagship Store Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122858/nagita_slavina_sebut_isago_merek_perhiasan_paling_tepat_untuk_anak_muda-4Pv0_large.jpg
Nagita Slavina Sebut ISAGO Merek Perhiasan Paling Tepat untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122855/nagita_slavina_antusias_sambangi_isago_flagship_store_di_mall_kokas-0YjD_large.jpg
Nagita Slavina Antusias Sambangi ISAGO Flagship Store di Mall Kokas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122852/valencia_tanoesoedibjo_ungkap_alasan_isago_jewels_hadir_di_mal_kokas_jaksel-9wPN_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo Ungkap Alasan ISAGO Jewels Hadir di Mall Kokas Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122850/valencia_tanoesoedibjo_isago_bawa_perubahan_industri_perhiasan_di_indonesia-PvdS_large.jpg
Valencia Tanoesoedibjo: ISAGO Bawa Perubahan Industri Perhiasan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/194/3122849/koleksi_baru_warnai_grand_opening_isago_flagship_store_di_mall_kota_kasablanka-tma3_large.jpg
Koleksi Baru Warnai Grand Opening ISAGO Flagship Store di Mall Kota Kasablanka
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement