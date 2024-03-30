Aquinaldo Adrian Puji Desain Timeless dan Konsep Ramah Lingkungan ISAGO

DESAIN koleksi perhiasan ISAGO yang baru diluncurkan langsung mencuri perhatian influencer Aquinaldo Adrian atau yang akrap disapa Quin. Influencer yang bergerak di bidang fashion tersebut, menyebutkan desain dari ISAGO terbilang klasik sehingga akan berumur panjang, tak akan ketinggalan zaman.

Quin pun terkesima melihat diamond stud koleksi dari ISAGO yang berupa anting kecil. Pasalnya saat beberapa diamond stud itu dipasang sebanyak tiga buah di telinganya, terlihat tidak terlalu mencolok, sesuai dengan karakter dirinya yang memang tidak suka tampil terlalu heboh.

"Ini perhiasan daily wear bukan yang heboh gitu, aku tipe orang yang kalau pakai tuh numpuk gitu, tapi gak keliatan heboh. Desainnya lebih ke classic, jadi gak akan bosan, timeless, bisa dipakai terus,” ujar Quin saat dijumpai usai acara Soft Launching ISAGO di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Sabtu (30/3/2024).

“Bisa lebih mudah buat di-stack (tumpuk). Jadi semua designnya bisa dipadupadankan satu sama lain, kalau pasangnya banyak," katanya lagi.

Quin pun sudah mencoba mengenakan diamons stud selama satu minggu dan tak ada efek samping apapun yang dirasakannya.

Quin semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut soal koleksi dari ISAGO karena berbahan dasar Lab-Grown Diamond yang selama ini tak diketahui olehnya. Terlebih ISAGO mengusung konsep ramah lingkungan yang bisa meningkatkan kesadaran konsumennya agar tidak mencemarkan lingkungan.