Tips Gampang Mix and Match Kain Batik dan Tenun ala Desainer Kinto Wardani, Anti Monoton!

SAAT ini sudah makin banyak pecinta fashion yang sudah melirik kain Wastra Indonesia untuk digunakan sebagai outfit, dalam berbagai momen. Kehadiran para desainer Indonesia membuat kain wastra seperti batik, tenun, hingga songket nampak lebih stylish.

Meski demikian masih banyak dari mereka yang bingung memadu padankan kain-kain tersebut untuk penampilan sehari-hari. Sebab kalau salah, tampilan Anda bisa terlihat kuno atau berlebihan.

Kalau Anda suka tampil beda, ternyata bisa loh memadukan kain batik dan tenun dalam satu fashion. Hal itu disampaikan oleh desainer Kinto Wardani. Kinto mengungkap, kalau batik dan tenun memiliki beragam bentuk dan motif yang berbeda dari setiap daerah. Namun bisa disatukan dalam satu outfit.

"Ternyata perbedaan warna dan motif bisa jadi satu kekayaan yang sangat menarik," ujar Kinto dalam acara Indonesia Fashion Week 2024, baru-baru ini.

Bila dilihat, batik dan tenun memang memiliki ciri khas yang tentunya sangat berbeda. Kedua kain ini juga memiliki motif dan warna yang beragam namun tetap bisa disatukan. Menurut Kinto, kunci memadu padankan kain batik dan tenun adalah jangan takut.

"Tabrak warna dan motif menghasilkan sesuatu yang indah juga, jadi gak usah takut yang harus monoton, coklat semua, hitam putih semua. Ternyata padu padan itu menarik sekali, apalagi motifnya berbeda," jelasnya panjang lebar.