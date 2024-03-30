Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gaya Crazy Rich Helena Lim Pakai Jam Tangan Rp2 Miliar, Netizen: Nyomot Duit Negara!

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |21:00 WIB
Gaya Crazy Rich Helena Lim Pakai Jam Tangan Rp2 Miliar, Netizen: Nyomot Duit Negara!
Jam tangan miliaran Helena Lim, (Foto: Instagram @helenahalim899)
A
A
A

SOSOK Helena Lim masih jadi perbincangan publik usai resmi menjadi tersangka kasus korupsi timah. Seiring hal tersebut, wanita yang sering disebut crazy rich PIK ini viral lagi usai harga outfitnya terbongkar di sosial media.

Momen itu terjadi saat Helena mendatangi siaran podcast putra Presiden RI Joko Widodo, Kaesang Pangarep. Acara yang juga dipandu oleh Kiky Saputri ini didatangi Helena yang memakai outfit dengan harga fantastis.

 BACA JUGA:

Dalam video yang diunggah ulang oleh akun Twitter, @tan_mar3m, Helena membongkar brand dan harga dari outfit yang ia kenakan. Dimulai dari dress hitam simple yang merupakan keluaran brand Hermes. Tak tanggung-tanggung, baju tersebut ia beli seharga Rp40 juta.

 BACA JUGA:

“Baju Hermes, (harganya) Rp40 an (juta) lah,” ungkap Helena.

 

Tak sampai di situ, asesoris yang dikenakan Helena juga memiliki harga fantastis. Terlihat ia mengenakan perhiasan seperti gelang dan cincin yang begitu mewah. Helen mengungkap harga anting, gelang dan cincin yang ia pakai. Bahkan, harga cincinnya pun bisa mencapai Rp4 miliar.

Halaman:
1 2
      
