HOME WOMEN LIFE

Potret Ghea Youbi Pakai Baju Pink, Mirror Selfie dengan Gaya Genit

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |00:31 WIB
Potret Ghea Youbi Pakai Baju Pink, Mirror Selfie dengan Gaya Genit
Ghea Youbi. (Instagram)
A
A
A

GHEA Youbi merupakan sosok pedangdut yang cukup dikenal di masyarakat. Meskipun jarang diundang di televisi, dia memang kerap mengisi acara offline di beberapa tempat.

Momen tersebut pun kerap dia bagikan di laman Instagramnya, seperti ketika dia menghibur masyarakat Bogor. Ditambah lagi dengan antusias Bogor yang luar biasa untuk melihat penampilannya di atas panggung.

Penasaran seperti apa potret Ghea Youbi saat hadiri acara di Bogor? Berikut ulasannya dari Instagram @gheayoubi.

Mirror selfie

Ghea Youbi

Sebelum manggung, Ghea menyempatkan untuk mirror selfie di toilet. Dalam foto itu dia terlihat memakai baju atasan pink model one shoulder. Baju tersebut memiliki aksen bunga di bahunya. Penampilannya ia padukan dengan rok mini motif bling-bling. Di foto ini Geha pose centil sambil menjulurkan lidah.

"Cantik nggak ada obat," kata @sekara***

"Idaman," tambah @rifan***

Senyum manis

Ghea Youbi

Pada foto selanjutnya Ghea masih dengan gaya mirror selfie sambil tersenyum manis ke arah kamera. Dia terlihat memakai makeup tebal yang membuat kecantikannya semakin terpancar.

Halaman:
1 2
      
