Anti Single, 3 Zodiak Ini Tidak Betah Menjomblo

BAGI beberapa orang, hidup sendiri adalah pilihan yang menyenangkan. Tetapi bagi sebagian orang lagi, tidak memiliki pasangan adalah sesuatu yang menakutkan.

Sebab, bagi orang-orang anti single ini karena dirinya sangat ingin menjalin hubungan dan akan merasa stres jika tidak memiliki pasangan. Anda kah salah satunya? Nah, mungkin dirimu adalah pemilik tiga zodiak berikut. Seperti yang telah dilansir dari Bustle, Minggu (31/3/2024) berikut adalah daftar tiga zodiak yang tidak betah menjadi seorang jomblo.

1. Taurus: Para pemilik zodiak Taurus menginginkan kencan yang romantis dan berharap akan menemukan cinta sejati. Mereka selalu giat mencari calon pasangan dan merasa hampa saat tidak ada yang mendekati mereka. Si Taurus adalah tipikal yang ingin membangun rutinitas nyaman dengan pasangan dan menikmati hidup bersama.

2. Cancer: Dikenal sebagai zodiak yang penuh kasih sayang, makanya si Cancer mendambakan hubungan yang penuh cinta dan perhatian. Bagi para Cancer, membangun rumah yang nyaman bersama pasangan adalah impian mereka. Saat masih menjomblo, Cancer sering merasa hampa. Itulah kenapa ingin punya pasangan untuk dicintai dan dijaga.