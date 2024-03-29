3 Zodiak Siap Meminjamkan Uang ke Teman yang Kesusahan

MEMINJAMKAN uang kepada teman saat mereka membutuhkan memang hal yang biasa dilakukan. Namun nyatanya, tak semua orang mau dan bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari.

Nah, menariknya menurut seorang ahli astrolog Stina Garbis, ada tiga zodiak yang dikenal dermawan dan secara sukarela akan membantu orang lain dengan meminjamkan uang kepada mereka yang sedang membutuhkan.Dikutip dari Bustle, Minggu (31/3/2024) berikut adalah daftar ketiga zodiak yang tidak pelit dalam membantu temannya yang kesusahan dengan cara meminjamkan uang.

1. Taurus : Pemilik zodiak ini dikenal pintar menabung dan berinvestasi. Tak heran jika mereka memiliki banyak uang. Ditambah lagi, si Taurus memiliki hati yang baik dan tidak keberatan membantu teman yang sedang membutuhkan.

2. Leo: Pemilik zodiak Leo tipe orang yang senang mentraktir teman-temannya dan selalu ingin membantu. Makanya, tidak segan-segan meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada keluarga, pasangan, dan teman dekat yang membutuhkan.