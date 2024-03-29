5 Zodiak Dikenal Paling Arogan, Ada Leo!

APAKAH pernah bertemu dengan orang yang selalu merasa paling benar dan sering meremehkan orang lain? Orang dengan sifat arogan memang sangat menyebalkan.

Menurut ahli astrolog, kesombongan adalah salah satu sifat manusia yang bisa muncul dari berbagai faktor, di antaranya adalah zodiak. Mengutip Astrotalk, Sabtu (30/3/2024) berikut adalah beberapa zodiak yang dikenal memiliki sifat arogan.

1. Aries: orang berodiak Aries dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tegas. Mereka bisa sangat percaya diri, tetapi terkadang ini bisa terlihat sebagai suatu kesombongan. Namun, kepercayaan diri Aries yang tinggi terkadang bisa terlihat sebagai kesombongan. Mereka mungkin terkesan tidak peduli dengan pendapat orang lain dan selalu ingin menjadi yang terbaik.

2. Leo: Pemilik zodiak Leo dikenal dengan sifatnya yang karismatik dan penuh percaya diri. Mereka bagaikan raja dan ratu di mana pun mereka berada. Leo senang menjadi pusat perhatian dan selalu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Tipe pribadi yang sulit menerima kritik dan saran dari orang lain, sehingga hal tersebut akan berubah menjadi suatu kesombongan.