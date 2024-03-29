Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Dikenal Paling Arogan, Ada Leo!

Estermia , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |15:00 WIB
5 Zodiak Dikenal Paling Arogan, Ada Leo!
Zodiak paling arogan. (Foto: Vwal/Freepik)
A
A
A

APAKAH pernah bertemu dengan orang yang selalu merasa paling benar dan sering meremehkan orang lain? Orang dengan sifat arogan memang sangat menyebalkan.

Menurut ahli astrolog, kesombongan adalah salah satu sifat manusia yang bisa muncul dari berbagai faktor, di antaranya adalah zodiak. Mengutip Astrotalk, Sabtu (30/3/2024) berikut adalah beberapa zodiak yang dikenal memiliki sifat arogan.

1. Aries: orang berodiak Aries dikenal sebagai sosok yang pemberani dan tegas. Mereka bisa sangat percaya diri, tetapi terkadang ini bisa terlihat sebagai suatu kesombongan. Namun, kepercayaan diri Aries yang tinggi terkadang bisa terlihat sebagai kesombongan. Mereka mungkin terkesan tidak peduli dengan pendapat orang lain dan selalu ingin menjadi yang terbaik.

 BACA JUGA:

2. Leo: Pemilik zodiak Leo dikenal dengan sifatnya yang karismatik dan penuh percaya diri. Mereka bagaikan raja dan ratu di mana pun mereka berada. Leo senang menjadi pusat perhatian dan selalu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain.

Tipe pribadi yang sulit menerima kritik dan saran dari orang lain, sehingga hal tersebut akan berubah menjadi suatu kesombongan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166309/zodiak-iuf5_large.jpg
Zodiak Paling Bermuka Dua dan Manipulatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/612/3164873/zodiak-jUrP_large.jpg
Zodiak yang Suka Menyendiri Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/612/3162744/zodiak-RF3t_large.jpg
5 Zodiak yang Cocok Ikut Lomba 17-an, Enggak Ada Gemini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/612/3156281/stella_christie-OaRc_large.jpg
Profil dan Zodiak Wamen Stella Christie yang Kini Merangkap Jadi Komisaris PT Pertamina Hulu Energi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/612/3153827/4_zodiak_yang_terkenal_punya_iq_tinggi_menurut_astrologi_ada_gemini-bO7q_large.jpg
4 Zodiak yang Terkenal Punya IQ Tinggi Menurut Astrologi, Ada Gemini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement