HOME WOMEN LIFE

Berjuang Lawan Kanker di Ultah ke-34, Vidi Aldiano Tulis Pesan Haru untuk Diri Sendiri

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |22:40 WIB
Berjuang Lawan Kanker di Ultah ke-34, Vidi Aldiano Tulis Pesan Haru untuk Diri Sendiri
Vidi Aldiano ultah ke-34, (Foto: Instagram @vidialdiano)
A
A
A

VIDI Aldiano tengah berbahagia hari ini, pasalnya solois terkenal ini tengah merayakan pertambahan usianya. Pelantun hits Status Palsu tersebut merayakan ulang tahunnya yang ke-34, tepat hari ini Jumat (29/3/2024)

Merayakan hari jadinya, lewat akun sosial media pribadinya, Vidi membagikan potret masa kecilnya. Suami aktris Sheila Dara itu juga menuliskan pesan menyentuh untuk dirinya di hari spesialnya ini.

“Vidi kecil tersayang, selamat ulang tahun. Aku hanya ingin kamu tahu kamu telah berhasil sejauh ini. Semuanya akan baik-baik saja,” tulis Vidi, dikutip dari akun Instagram @vidialdiano, Jumat (29/3/2024)

 BACA JUGA:

Pesan haru Vidi ini ditulis, ditujukan untuk dirinya sendiri yang saat ini masih berjuang melawan penyakit kanker ginjal yang ia idap. Meski dalam kondisi sakit dan masiha berjuang melawan penyakit kanker, sahabat BCL itu mengaku bersyukur atas segala yang ia hadapi dan juga dukungan serta doa dari orang-orang terdekatnya.

“Banyak orang berdoa untukmu. Jadi kamu harus menunjukan ke mereka kamu bisa melewati ini. Kamu diberkati dan harus menunjukan berkat tersebut setiap hari,” tambah Vidi.

