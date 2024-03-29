Advertisement
HOME WOMEN LIFE

50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Malam Lailatul Qodar

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |20:00 WIB
50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Malam Lailatul Qodar
50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Malam Lailatul Qodar, (Foto: Freepik)
A
A
A

50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Malam Lailatul Qodar, menarik untuk diketahui para calon orang tua atau para calon ibu yang sedang mengandung di bulan Ramadhan tahun ini.

Pasalanya, malam Lailatul Qodar merupakan malam yang penuh berkah dan kemuliaan bagi umat Islam. Diyakini bahwa malam ini lebih baik daripada seribu bulan, dan merupakan waktu yang ampuh dan sangat tepat untuk memanjatkan doa dan memohon ampunan.

Memberikan nama yang mengandung makna religius dan spiritual, dengan makna di dalamnya yang penuh arti dan sangat baik tentu jadi salah satu merupakan cara para orangtua untuk mendoakan dan memberikan harapan terbaik bagi sang buah hati.

Berikut ini adalah 50 rekomendasi nama bayi perempuan yang lahir di malam Lailatul Qodar, yang telah dirangkum dari berbagai sumber, Jumat (29/3/2024)

1. Aisyah, punya arti hidup panjang, kesayangan, dan yang hidup di malam hari.

2. Layla, artinya perempuan yang lahir di malam hari.

3. Aiza, punya arti gadis yang mulia.

4. Daarina, artinya indah dan cantik.

5. Rumaisha, punya arti mendamaikan.

(50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Malam Lailatul Qodar, Foto: Valeria-aksakova/Freepik) 


6. Aminah, artinya yang dipercaya atau amanah.

7. Anisa, punya arti wanita yang baik dan ramah.

8. Naila, artinya yang sukses atau yang beruntung.

9. Adiba, punya arti beradab

10. Rahmah, artinya kasih sayang.

11. Aziza, punya arti berharga.

(50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Malam Lailatul Qodar, Foto: Racool_studio/Freepik)

 

12. Zahra, artinya murni atau bercahaya.

13. Ananya, berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya tak ternilai.

14. Afra, artinya berkilau, yang putih bersih.

15. Aqila, punya arti pintar.

16. Inayah, artinya perlindungan atau pertolongan.

17. Aliya, punya arti mulia.

18. Hafsa, artinya penjaga atau pelindung.

19. Alina, punya arti kesejukan dan tenang.

20. Nada, artinya suara yang indah atau melodi.

