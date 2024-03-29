50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah

50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, (Foto: Holiak/Freepik)

50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, bisa Anda simak melalui artikel ini. Sebagai bahan informasi menarik, di perayaan Hari Paskah tahun ini.

Ya, Hari Paskah merupakan momen spesial bagi umat Kristiani. Kelahiran Yesus Kristus dirayakan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Banyak keluarga yang merasa terinspirasi untuk memberikan nama bayi perempuannya, yang baru lahir dengan hal-hal yang berkaitan dengan hari Paskah.

Berikut ini adalah 50 rekomendasi nama untuk bayi perempuan yang lahir di hari paskah, yang telah dihimpun melalui berbagai sumber, Jumat (29/3/2024)

1. Agnes, berasal dari bahasa Yunani yang artinya murni atau suci.

2. Grace, menyimbolkan karunia dan anugerah yang diberikan pada hari Paskah.

3. Anastasia, berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebangkitan.

4. Joy, nama yang mencerminkan sukacita yang dirasakan selama perayaan Paskah.

5. Angel, berasal dari bahasa Inggris yang artinya malaikat.

(50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, Foto: Holiak/Freepik)





6. Lily, bunga lily sering dikaitkan dengan kehidupan baru, cocok untuk bayi yang lahir pada masa Paskah.

7. April, berasal dari bahasa Latin yang artinya pembuka.

8. Ava, berarti hidup atau kehidupan

9. Azalea, berasal dari bahasa Yunani yang artinya bunga azalea.

10. Seraphina, yang artinya api suci, mewakili keberkahan dan kemuliaan.

(50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, Foto: Racool_studio/Freepik)

11. Aaliyah, berasal dari bahasa Arab yang artinya tinggi, mulia.

12. Renata, berarti diberkati kembali.

13. Acacia, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki simbol keabadian dan kebangkitan.

14. Clara, berarti bersinar atau terang.

15. Aurora, berasal dari bahasa Latin yang artinya Fajar.

16. Nova, berarti baru atau muda.

17. Aisha, berasal dari bahasa Arab yang artinya kehidupan

18. Eliana, artinya matahari.

19. Pascha, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Paskah.

20. Thalia, memiliki makna berkembang dan bertumbuh.