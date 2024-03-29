Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:30 WIB
50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah
50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, (Foto: Holiak/Freepik)
A
A
A

50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, bisa Anda simak melalui artikel ini. Sebagai bahan informasi menarik, di perayaan Hari Paskah tahun ini.

Ya, Hari Paskah merupakan momen spesial bagi umat Kristiani. Kelahiran Yesus Kristus dirayakan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Banyak keluarga yang merasa terinspirasi untuk memberikan nama bayi perempuannya, yang baru lahir dengan hal-hal yang berkaitan dengan hari Paskah.

Berikut ini adalah 50 rekomendasi nama untuk bayi perempuan yang lahir di hari paskah, yang telah dihimpun melalui berbagai sumber, Jumat (29/3/2024)

1. Agnes, berasal dari bahasa Yunani yang artinya murni atau suci.

2. Grace, menyimbolkan karunia dan anugerah yang diberikan pada hari Paskah.

3. Anastasia, berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebangkitan.

4. Joy, nama yang mencerminkan sukacita yang dirasakan selama perayaan Paskah.

5. Angel, berasal dari bahasa Inggris yang artinya malaikat.

(50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, Foto: Holiak/Freepik)


6. Lily, bunga lily sering dikaitkan dengan kehidupan baru, cocok untuk bayi yang lahir pada masa Paskah.

7. April, berasal dari bahasa Latin yang artinya pembuka.

8. Ava, berarti hidup atau kehidupan

9. Azalea, berasal dari bahasa Yunani yang artinya bunga azalea.

10. Seraphina, yang artinya api suci, mewakili keberkahan dan kemuliaan.

(50 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan yang Lahir di Hari Paskah, Foto: Racool_studio/Freepik)

11. Aaliyah, berasal dari bahasa Arab yang artinya tinggi, mulia.

12. Renata, berarti diberkati kembali.

13. Acacia, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki simbol keabadian dan kebangkitan.

14. Clara, berarti bersinar atau terang.

15. Aurora, berasal dari bahasa Latin yang artinya Fajar.

16. Nova, berarti baru atau muda.

17. Aisha, berasal dari bahasa Arab yang artinya kehidupan

18. Eliana, artinya matahari.

19. Pascha, berasal dari bahasa Ibrani yang artinya Paskah.

20. Thalia, memiliki makna berkembang dan bertumbuh.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388/10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3077917/nama_anak_perempuan-xMUb_large.jpg
8 Nama Modern Bayi Perempuan Bermakna Kesuksesan dan Keberuntungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075299/600_nama_bayi_perempuan_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_maknanya-SxFI_large.jpg
600 Nama Bayi Perempuan Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075293/600_nama_bayi_laki_laki_jawa_keraton_lengkap_a_z_dan_artinya-A745_large.jpg
600 Nama Bayi Laki Laki Jawa Keraton Lengkap A-Z dan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072635/500_rekomendasi_nama_bayi_laki_laki_jawa_islami-xj37_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Laki-laki Jawa Islami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/612/3072628/500_rekomendasi_nama_bayi_perempuan_jawa_islami-hKNF_large.jpg
500 Rekomendasi Nama Bayi Perempuan Jawa Islami
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement