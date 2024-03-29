Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Sukses Jualan Tembakau, Yudi Tingwe 73 Sempat Dianggap Saingan Keluarga

Kemas Irawan Nurrachman , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |09:23 WIB
Sukses Jualan Tembakau, Yudi Tingwe 73 Sempat Dianggap Saingan Keluarga
Sukses Jualan Tembakau, Yudi Tingwe 73 Sempat Dianggap Saingan Keluarga, (Foto: Kemas Irawan/Okezone)
A
A
A

PERJALANAN Yudi Hendrawan pemilik Kios Tingwe 73 dalam menjalankan usahanya, bukan tanpa hambatan. Dia sempat dianggap saingan oleh keluarga karena memiliki bisnis yang sama.

Yudi menceritakan, dirinya mengenal tembaku yang merupakan bisnis keluarga. Dia mengenal jenis tembaku karena terjun langsung menjual kepada konsumen.

"Awalnya cuma ikut belajar marketing di penjualan, sehingga melibatkan saya terjung langsung di tembakau. Saya dintuntut untuk berjualan dan mengenal rasa serta berbagai macam tembakau dan harga oleh orangtua," kata Yudi saat ditemui Okezone.

Dirasa sudah cukup dan ingin berkembang, Yudi memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Hingga pada 2005, Yudi membuka usahanya sendiri dengan berjualan secara swadaya.

"Saya kemudian belajar mengenai tembakau dan mulai memburu tembaku terbaik dari seluruh daerah. Sedikit demi sedikit usaha yang saya rintis mulai memperlihatkan hasil," tutunya.

Sayangnya, usaha orangtua dinilai Yudi tidak berkembang. Karena tembaku yang disajikan tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Halaman:
1 2
      
