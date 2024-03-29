Pasca Pandemi, Masyarakat Indonesia Lebih Teliti Pilih Skincare dan Makeup

PANDEMI Covid-19 memang mengubah segala tata dunia, begitu juga dengan masyarakat global di dalamnya. Bukan hanya soal kesehatan tubuh, tapi juga pola hidup sehari-hari.

Mengingat, pandemi Covid-19 membuat kesadaran atau awareness banyak orang akan kesehatan dan kesejehtaraan diri menjadi meningkat. Bahkan termasuk dalam memilih produk kecantikan, seperti makeup dan juga skincare.

Seperti diungkap Tatya Rachman, Senior Brand Manager The Body Shop Indonesia, saat ini pasar skincare dan makeup sehat memang sudah semakin luas di Indonesia, dari yang awalnya cukup segmented di usia konsumen wanita berumur matang kini merambah ke usia dewasa muda.

“Iya, sekarang demografi usianya sudah mulai masuk ke Gen-Z, yang semakin aware ke sana,” kata Tatya kala ditemui di gelaran “Inovasi dan Adaptasi 32 Tahun The Body Shop di Indonesia,” di Pondok Indah, Jakarta baru-baru ini.