2 Masker Wajah Alami Bantu Bikin Glowing ketika Lebaran

SIAPA sih yang tak mau tampil dengan wajah glowing saat merayakan hari Lebaran nanti? Semua orang tentu ingin terlihat punya penampilan visual terbaik dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri ini bukan?

Nah, salah satu cara yang bisa dicoba untuk membuat kulit wajah lebih ternutrisi dan bercahaya yakni dengan rajin merawat wajah memakai masker terutama yang berbahan alami, tanpa kandungan kimia berbahaya yang merusak atau membahayakan kulit.

Dilansir dari Kamaayuverda, Jumat (29/3/2024) berikut ini dua masker alami rumahan yang dapat membuat wajah glowing. Simak dan coba yuk!

1. Masker lidah buaya: Memiliki sifat anti-inflamasi dan antibakteri yang membantu memperbaiki tekstur kulit. Masker lidah buaya ini bisa membantu membantu mengatasi masalah kulit umum seperti jerawat, hingga terbakar sinar matahari.

Bahan-bahan;





• Satu sendok gel lidah buaya

• Dua sendok makan krim susu

• Sejumpuk kunyit

Cara penggunaan:

• Campurkan gel lidah buaya, krim susu, dan kunyit dalam mangkuk dan aduk rata.

• Oleskan campuran secara merata ke seluruh wajah dan leher.

• Biarkan masker menempel di kulit Anda selama sekitar 30 menit. Bilas masker sampai bersih dengan air hangat.