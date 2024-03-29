Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Berat Badan Bertambah saat Puasa? Ternyata Ini 6 Alasannya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |04:00 WIB
Berat Badan Bertambah saat Puasa? Ternyata Ini 6 Alasannya
Mengapa berat badan meningkat saat berpuasa? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

LEBARAN tinggal menghitung hari. Namun, sadar atau tidak beberapa dari Anda justru malah mengalami kenaikan berat badan selama berpuasa.

Padahal, puasa sendiri menjadi momen yang kerap digunakan oleh sebagian orang untuk menurunkan berat badan. Lantas, apa saja yang menjadi penyebab berat badan seseorang naik saat puasa?

Untuk mengetahuinya, berikut ulasan lengkap mengenai berbagai penyebab berat badan naik saat puasa dilansir dari laman Siloam Hospital, Sabtu (30/3/2024).

1. Melewatkan sahur

Penyebab berat badan naik saat puasa yang pertama adalah sering melewatkan waktu sahur. Beberapa orang beranggapan bahwa tidak makan sahur bisa membantu menurunkan berat badan lebih cepat karena mengurangi asupan kalori tubuh.

Padahal, hal tersebut merupakan asumsi yang salah. Kebiasaan melewatkan sahur justru membuat tubuh menjadi sangat lapar. Hal tersebut dapat meningkatkan nafsu makan saat berbuka puasa, sehingga bisa menyebabkan seseorang cenderung mengonsumsi makanan secara berlebihan.

Puasa

2. Kebiasaan tidur setelah sahur

Tak hanya melewatkan sahur, kebiasaan tidur setelah makan sahur juga berisiko menyebabkan berat badan bertambah saat puasa. Dengan kebiasaan ini, asupan kalori yang didapatkan setelah makan sahur akan dibakar dalam jumlah sedikit.

Saat tidur, proses metabolisme di dalam tubuh berjalan cenderung lebih lambat dibandingkan ketika beraktivitas. Akibatnya, kalori yang tidak digunakan akan menumpuk menjadi lemak dan menyebabkan berat badan naik.

3. Kurang tidur

Tak hanya pola makan, berpuasa juga bisa memengaruhi pola tidur setiap malam. Jika tidak diatur dengan baik, seseorang mungkin saja tidak bisa mencukupi waktu tidur selama berpuasa. Perlu diketahui, kurang tidur ini ternyata juga bisa memicu berat badan bertambah saat puasa. Kenapa demikian?

Saat kurang tidur, tubuh akan melepaskan hormon ghrelin yang merupakan hormon pengatur rasa lapar. Hal inilah yang membuat seseorang cenderung mengonsumsi makanan secara berlebihan.

Halaman:
1 2
      
