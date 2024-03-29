Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Membalurkan Bawang Merah saat Anak Kembung, Berbahaya?

Devi Pattricia , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |10:00 WIB
Membalurkan Bawang Merah saat Anak Kembung, Berbahaya?
Bahaya membalurkan bawang merah pada kulit anak. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BAWANG merah menjadi bumbu dapur yang wajib ada di dapur rumah. Bukan hanya untuk diolah menjadi bumbu dasar masakan, bawang merah juga kerap kali digunakan untuk mengobati anak.

Biasanya para orangtua akan menyiapkan bawang merah kupas yang dicampur dengan minyak telon untuk mengobati anak-anak yang mengalami kembung dan demam. Racikan inipun secara tidak sadar sudah turun temurun dilakukan oleh banyak orang.

Alih-alih meredakan kembung dan demam, ternyata cara ini bisa membahayakan kulit anak dan tidak disarankan oleh dokter lho. Menurut Dokter Spesialis Anak, dr. Ardi Santoso bawang merah memiliki sifat yang iritatif. Sehingga jika dioleskan ke kulit anak apalagi bayi yang masih sangat sensitif, maka hal ini bisa memicu iritasi kulit.

Bawang Merah

“Bawang merah itu sifatnya iritatif banget kalau dioleskan dikulit anak atau bayi. Karena kulit anak dan bayi itu sangat sensitif, tipis banget,” kata dr. Ardi dikutip dari akun Instagramnya @ardisantoso, Jumat (29/3/2024).

Terlebih jika bawang merah tersebut dicampur-campur dengan berbagai macam minyak atau bahan lainnya. Khawatirnya hal ini akan menimbulkan luka bakar pada anak.

“Apalagi jika bawang merahnya itu sudah dioplos-oplos, dicampur ini itu. Semakin bisa bikin iritatif dan bikin luka bakar pada kulit,” ujarnya.

Dokter Ardi sering menemukan kasus serupa, dimana anak-anak mengalami luka di beberapa bagian kulit akibat diolesi dengan bawang merah. Terlebih jika bawang merah tersebut dicampur dengan minyak telon atau minyak kayu putih. Racikan tersebut semakin meningkatkan risiko iritasi dan luka pada kulit anak maupun bayi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
