Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Bahaya Menahan Buang Air Kecil saat Mudik Lebaran

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |04:00 WIB
Bahaya Menahan Buang Air Kecil saat Mudik Lebaran
Bahaya menahan buang air kecil. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PERMASALAHAN buang air kecil sering menjadi persoalan saat mudik lebaran. Sulit menemukan rest area ataupun kamar mandi menjadi alasan pemudik sering menahan buang air kecil di perjalanan.

Buang air kecil sendiri terjadi saat kandung kemih terasa penuh dengan air seni. Hal ini mengirimkan sinyal ke otak bahwa sudah waktunya Anda untuk buang air kecil. Namun, perlu diketahui menahan buang air kecil bisa berbahaya untuk tubuh.

Meski terdengar sepele, ada beberapa risiko bila Anda terlalu lama menahan buang air kecil. Kepala Departemen Urologi RS Abdi Waluyo, dr. Rochani, Sp.B, Sp.U(K) mengatakan batas menahan buang air kecil paling tidak adalah empat jam. Seseorang harus mengeluarkan urinnya tak lebih dari empat jam tersebut.

Buang air kecil

“Menahan kencing (buang air kecil) itu batasnya ya empat jam. Kalau empat jam gak kencing itu ya tidak bagus. Bila sudah terasa penuh, segera kencing,” tutur dr. Johnny saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Maret 2024.

Sementara itu, dr. Adistra Imam Satjakoesoemah, SpU, FICS, Spesialis Urologi RS Abdi Waluyo juga mengungkap risiko dari menahan buang air kecil. Dia mengatakan terlalu lama menahan buang air kecil berimbas pada infeksi saluran kemih dan prostat.

Parahnya lagi, sering menahan pipis terutama saat di momen mudik ini bisa membuat syaraf lumpuh hingga menyebabkan sulit buang air kecil di kemudian hari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement