Bahaya Menahan Buang Air Kecil saat Mudik Lebaran

PERMASALAHAN buang air kecil sering menjadi persoalan saat mudik lebaran. Sulit menemukan rest area ataupun kamar mandi menjadi alasan pemudik sering menahan buang air kecil di perjalanan.

Buang air kecil sendiri terjadi saat kandung kemih terasa penuh dengan air seni. Hal ini mengirimkan sinyal ke otak bahwa sudah waktunya Anda untuk buang air kecil. Namun, perlu diketahui menahan buang air kecil bisa berbahaya untuk tubuh.

Meski terdengar sepele, ada beberapa risiko bila Anda terlalu lama menahan buang air kecil. Kepala Departemen Urologi RS Abdi Waluyo, dr. Rochani, Sp.B, Sp.U(K) mengatakan batas menahan buang air kecil paling tidak adalah empat jam. Seseorang harus mengeluarkan urinnya tak lebih dari empat jam tersebut.

“Menahan kencing (buang air kecil) itu batasnya ya empat jam. Kalau empat jam gak kencing itu ya tidak bagus. Bila sudah terasa penuh, segera kencing,” tutur dr. Johnny saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 28 Maret 2024.

Sementara itu, dr. Adistra Imam Satjakoesoemah, SpU, FICS, Spesialis Urologi RS Abdi Waluyo juga mengungkap risiko dari menahan buang air kecil. Dia mengatakan terlalu lama menahan buang air kecil berimbas pada infeksi saluran kemih dan prostat.

Parahnya lagi, sering menahan pipis terutama saat di momen mudik ini bisa membuat syaraf lumpuh hingga menyebabkan sulit buang air kecil di kemudian hari.