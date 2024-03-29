5 Cara Menghindari Mabuk Laut saat Mudik Lebaran Idul Fitri

MENJELANG akhir Ramadan, masyarakat Indonesia akan mudik menuju kampung halamannya masing-masing. Beberapa masyarakat ada yang memilih naik kapal untuk kembali ke kampung halaman mereka.

Namun, rasanya tidak nyaman jika harus merasakan mabuk laut saat perjalanan mudik. Keadaan mabuk laut membuat tubuh merasa mual, pusing, keringat dingin, hingga sakit kepala.

“Mabuk laut adalah akibat dari reaksi fisiologis kompleks terhadap gerakan. Ini adalah ketidakcocokan informasi yang dikirim ke otak dari mata, telinga bagian dalam, dan saraf sensorik, seperti di kaki,” kata John Bradberry, MD, direktur medis Carnival Cruise Lines dikutip dari Everyday Health, Sabtu (30/3/2024).

Contohnya, saat Anda berada di dalam kabin kapal, mata Anda tidak melihat gerakan, namun telinga bagian dalam merasakannya. Mata Anda memberi tahu otak Anda bahwa tidak ada gerakan, sedangkan telinga bagian dalam memberi tahu otak bahwa ada gerakan.

Untuk menghindari mabuk laut saat mudik, cobalah untuk melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Istirahat yang cukup sebelum berlayar





Istirahat yang cukup sebelum berlayar sangatlah penting. Sebab, kurang tidur dan rasa lelah membuat Anda lebih rentan terhadap faktor penyebab mabuk perjalanan. Bersantailah sebelum perjalanan Anda.

2. Minum obat antiemetik

Berbagai obat tersedia untuk membantu mencegah atau mengobati mabuk perjalanan. Obat mual disebut obat antiemetik. Konsultasikan dengan dokter tentang obat mana yang terbaik untuk Anda, karena Anda mungkin dibatasi oleh obat lain yang Anda pakai.

Antihistamin dapat menyebabkan kantuk dan mulut serta mata kering. Karena antihistamin memblokir pesan ke bagian otak yang mengontrol mual dan muntah. Mengonsumsi obat seperti Dramamine bekerja paling baik jika Anda meminumnya sebelum Anda mabuk perjalanan. Jadi untuk hasil terbaik, minumlah pil tersebut sebelum Anda naik kapal, jika Anda akan melakukan perjalanan singkat.

3. Jangan lupa makan

Makanan terbaik adalah yang ringan dan hambar, seperti biskuit asin, roti tawar, atau pretzel. Memiliki sedikit makanan di perut Anda lebih baik daripada memiliki perut kosong, tapi berhati-hatilah untuk tidak makan terlalu banyak. Selain itu, Anda mungkin dapat menyesap minuman jahe.

Jahe adalah obat alami yang terkenal untuk mabuk perjalanan. Peppermint juga mungkin memiliki efek menenangkan pada perut. Banyak orang berpendapat bahwa makan kerupuk bersama dengan air minum atau soda dapat membantu.