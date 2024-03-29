Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Cara Menghindari Mabuk Laut saat Mudik Lebaran Idul Fitri

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 30 Maret 2024 |10:00 WIB
5 Cara Menghindari Mabuk Laut saat Mudik Lebaran Idul Fitri
Tips mencegah mabuk laut saat mudik. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

MENJELANG akhir Ramadan, masyarakat Indonesia akan mudik menuju kampung halamannya masing-masing. Beberapa masyarakat ada yang memilih naik kapal untuk kembali ke kampung halaman mereka.

Namun, rasanya tidak nyaman jika harus merasakan mabuk laut saat perjalanan mudik. Keadaan mabuk laut membuat tubuh merasa mual, pusing, keringat dingin, hingga sakit kepala.

“Mabuk laut adalah akibat dari reaksi fisiologis kompleks terhadap gerakan. Ini adalah ketidakcocokan informasi yang dikirim ke otak dari mata, telinga bagian dalam, dan saraf sensorik, seperti di kaki,” kata John Bradberry, MD, direktur medis Carnival Cruise Lines dikutip dari Everyday Health, Sabtu (30/3/2024).

Contohnya, saat Anda berada di dalam kabin kapal, mata Anda tidak melihat gerakan, namun telinga bagian dalam merasakannya. Mata Anda memberi tahu otak Anda bahwa tidak ada gerakan, sedangkan telinga bagian dalam memberi tahu otak bahwa ada gerakan.

Untuk menghindari mabuk laut saat mudik, cobalah untuk melakukan beberapa hal berikut ini:

1. Istirahat yang cukup sebelum berlayar

Mabuk laut

Istirahat yang cukup sebelum berlayar sangatlah penting. Sebab, kurang tidur dan rasa lelah membuat Anda lebih rentan terhadap faktor penyebab mabuk perjalanan. Bersantailah sebelum perjalanan Anda.

2. Minum obat antiemetik

Berbagai obat tersedia untuk membantu mencegah atau mengobati mabuk perjalanan. Obat mual disebut obat antiemetik. Konsultasikan dengan dokter tentang obat mana yang terbaik untuk Anda, karena Anda mungkin dibatasi oleh obat lain yang Anda pakai.

Antihistamin dapat menyebabkan kantuk dan mulut serta mata kering. Karena antihistamin memblokir pesan ke bagian otak yang mengontrol mual dan muntah. Mengonsumsi obat seperti Dramamine bekerja paling baik jika Anda meminumnya sebelum Anda mabuk perjalanan. Jadi untuk hasil terbaik, minumlah pil tersebut sebelum Anda naik kapal, jika Anda akan melakukan perjalanan singkat.

3. Jangan lupa makan

Makanan terbaik adalah yang ringan dan hambar, seperti biskuit asin, roti tawar, atau pretzel. Memiliki sedikit makanan di perut Anda lebih baik daripada memiliki perut kosong, tapi berhati-hatilah untuk tidak makan terlalu banyak. Selain itu, Anda mungkin dapat menyesap minuman jahe.

Jahe adalah obat alami yang terkenal untuk mabuk perjalanan. Peppermint juga mungkin memiliki efek menenangkan pada perut. Banyak orang berpendapat bahwa makan kerupuk bersama dengan air minum atau soda dapat membantu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement