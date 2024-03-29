5 Tips Mudik Aman dan Nyaman untuk Penderita Asam Urat

SESEORANG mungkin akan menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan selama mudik lebaran. Kondisi ini akan terjadi saat Anda berpergian mengenakan mobil pribadi maupun transportasi umum.

Bagi penderita asam urat, berada dalam perjalanan selama berjam-jam tentu akan menyebabkan rasa tak nyaman. Asam urat akan terakumulasi, membentuk kristal di persendian tubuh Anda dan paling sering di jari kaki, pergelangan kaki, dan lutut.

Kristal-kristal ini menyebabkan rasa sakit parah hingga bengkak pada bagian tubuh tertentu. Untuk itu, ada beberapa tips yang bisa dilakukan para penderita asam urat saat perjalanan mudik. Merangkum dari Optima Foot and Ankle, Sabtu (30/3/2024), berikut ulasannya.

1. Tetap Terhidrasi

Tips pertama ialah menjaga tubuh tetap terhidrasi. Bila Anda tengah berpuasa, pastikan asupan cairan terpenuhi dengan baik agar menjaga hidrasi tubuh. Ginjal membutuhkan air untuk menyaring asam urat dalam tubuh Anda.

Tanpa hidrasi yang cukup, kadar asam urat akan naik, sehingga memungkinkan terbentuknya kristal, yang merupakan cikal bakal serangan asam urat.

2. Mengurangi Alkohol

Pastikan Anda mengurangi alkohol saat hendak pergi mudik. Tak meminum alkohol dapat mengurangi risiko kambuhnya asam urat. Ginjal menempatkan alkohol di atas asam urat dalam prioritas pemrosesannya, sehingga menyebabkan kadar asam urat lebih tinggi dalam aliran darah.

Untuk itu, hindari konsumsi minuman beralkohol bagi penderita asam urat agar tetap nyaman selama perjalanan mudik.

3. Kurangi Makanan Manis

Tips selanjutnya ialah mengurangi makanan manis. Glukosa darah yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan kadar asam urat dan sebaliknya, terutama pada pasien yang kelebihan berat badan atau obesitas.

Membatasi makanan dan minuman manis, terutama yang dibuat dengan sirup jagung tinggi fruktosa, dapat membantu mencegah serangan asam urat.

4. Hindari Kandungan Purin

Purin adalah bahan kimia yang terdapat secara alami di semua bahan nabati dan protein hewani. Purin terurai menjadi asam urat di dalam tubuh dan terlalu banyak mengonsumsi makanan kaya purin menjadi pemicu besar penderita asam urat.

Cobalah fokus pada diet rendah purin termasuk beragam sumber protein, biji-bijian, serta buah dan sayuran segar saat perjalanan mudik lebaran.