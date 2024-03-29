Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Ciri-ciri Flu Singapura Sudah Sembuh, Ruam Menghilang Salah Satunya

Dita Pramesti , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |18:00 WIB
Ciri-ciri Flu Singapura Sudah Sembuh, Ruam Menghilang Salah Satunya
Ciri-ciri Flu Singapura Sudah Sembuh
A
A
A

Ciri-Ciri Flu Singapura Sudah Sembuh, penting untuk diketahui. Mengingat saat ini kasus flu Singapura tengah merajalela di Indonesia. Kementerian Kesehatan RI, mengungkap setidaknya ada lebih dari 5 ribu pasien yang terpapar flu Singapura di Indonesia, terhitung hingga minggu ke-11 di 2024.

Flu Singapura, atau yang juga dikenal sebagai infeksi virus pernapasan akut. Dikenal dengan penyakit Hand, Foot, and Mouth Disease (HFMD), penyakit menular ini memiliki risiko yang lebih tinggi pada anak-anak.

 BACA JUGA:

Gejala virus ini meliputi demam, ruam merah, sakit tenggorokan, dan hilangnya nafsu makan. Biasanya, flu Singapura dapat sembuh dengan sendirinya dan memerlukan waktu untuk pemulihan sekitar 3-6 hari.

Namun, bagaimana cara mengetahui jika tubuh sudah kembali pulih? Untuk memastikannya, berikut adalah ciri-ciri flu Singapura sudah sembuh, yang dihimpun dari berbagai sumber, Jumat (29/3/2024)

1. Demam menurun: Ciri-ciri pertama jika flu Singapura sudah sembuh adalah suhu tubuh yang menurun. Demam biasanya terjadi pada hari pertama dan dapat mencapai 39 derajat Celcius. Demam yang turun dan tidak kambuh lagi menandakan virus flu Singapura mulai menghilang di tubuh.

(Ciri-ciri Flu Singapura Sudah Sembuh, Foto: Freepik) 

2. Ruam merah menghilang: Ruam pada flu Singapura biasanya tidak gatal dan akan memudar dengan sendirinya dalam beberapa hari. Ruam ini dapat muncul di tangan, kaki, mulut, dan bagian tubuh lain. Saat ruam merah pada tubuh hilang, ini menandakan bahwa flu Singapura sudah mulai pulih.

