Cara Mencegah Mabuk Darat saat Mudik Lebaran

LEBARAN tinggal menghitung hari, sebagian masyarakat pun bersiap untuk mudik. Beberapa masyarakat Indonesia masih mengandalkan bus sebagai transportasi mudik mereka. Namun, terkadang mudik menimbulkan rasa mual atau yang biasa disebut dengan mabuk perjalanan.

Hal ini tentu membuat perjalanan mudik jadi tidak nyaman. Perjalanan setahun sekali menuju kampung halaman yang seharusnya menyenangkan menjadi menyedihkan. Untuk itu, sebelum berangkat mudik, alangkah baiknya ikuti beberapa cara cegah mabuk perjalanan dari Infinity Transportation, Jumat (29/3/2024) berikut ini.

1. Bepergian di malam hari jika memungkinkan

Karena mabuk perjalanan disebabkan oleh konflik indera kita, pencegahan terbaik untuk mabuk darat adalah dengan menghilangkan sementara salah satu indera yang bertentangan. Bepergian di malam hari dapat mengurangi jumlah informasi visual yang masuk. Ditambah lagi, jauh lebih mudah untuk tertidur di malam hari daripada di siang hari.

Tidur adalah solusi utama untuk mabuk perjalanan di bus. Dengan cara ini, otak Anda tidak akan mendapatkan informasi yang bertentangan dari indra Anda sama sekali. Selain itu, Anda akan merasa beristirahat dengan baik keesokan harinya.

2. Duduk lebih dekat ke depan bus

Sementara memilih bus untuk perjalanan sangat penting untuk kualitas pengalaman secara keseluruhan, beberapa kursi di bus jauh lebih baik bagi mereka yang perlu menghindari mabuk perjalanan di bus sewaan. Tempat terbaik untuk duduk di bus untuk menghindari mabuk perjalanan adalah bagian depan bus, tepat di belakang pengemudi.

Area depan bus jauh lebih stabil, artinya akan ada lebih sedikit informasi gerakan yang datang ke otak Anda. Dan bahkan jika Anda mulai merasa sakit, ada lebih banyak udara segar di depan bus, yang berarti bahwa ini adalah kursi terbaik untuk Anda.

3. Perhatikan makanan yang dikonsumsi

Meskipun sangat penting untuk tetap terhidrasi dan tidak lapar, pilihan makanan dan minuman yang buruk dapat berkontribusi pada mabuk perjalanan bus Anda. Cobalah untuk minum air, jus dengan gula rendah, bir jahe, atau kopi dosis kecil. Sedangkan untuk makanan, camilan ringan adalah pilihan terbaik.

Cobalah untuk menjauh dari makanan yang berat, pedas, berlemak, dan asam: sulit dicerna dengan sendirinya dan dapat menyebabkan kasus mual yang parah. Jangan minum alkohol dan menjaga kadar kafein tetap rendah, karena mereka meningkatkan kecemasan secara keseluruhan dan dapat memicu mabuk perjalanan.