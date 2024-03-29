Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Launching Program Santri Digitalpreneur, Sandiaga: Santri Jangan Hanya Urus Fikih, tapi Harus Sugih!

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |20:12 WIB
<i>Launching</i> Program Santri <i>Digitalpreneur</i>, Sandiaga: Santri Jangan Hanya Urus Fikih, tapi Harus Sugih!
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Fariz Abdullah/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program Santri Digitalpreneur di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul El-Falah, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (29/3/2024).

Program tersebut bertujuan mewujudkan santri yang andal dan bisa menjadi pelaku ekonomi kreatif digital sehingga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja.

"Mengutip perkataan Pak Kiai Ubay santri bukan hanya mengurus fikih tapi juga bisa memastikan sugih. Nah, ini panggilan untuk kita dan santri menjadi tulang punggung perekonomian kita menuju Indonesia emas 2045," ungkap Sandi kepada awak media.

Mantan Ketua Kadin itu menyebut, terdapat 28 ribu lebih pondok pesantren di Indonesia dengan 5 juta komunitas santri. Ia pun menargetkan program ini bisa menyasar 10 persen dari total yang ada.

"Itu menjadi target kita jadi nanti ke depan santri jangan hanya bawa proposal tapi menjadi mentor di kota, mereka bisa menjadi solusi ekonomi Indonesia," harapnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
