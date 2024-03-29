Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Peringati Hari Film Nasional di Untirta, Sandiaga Sebut Banten Punya Potensi Luar Biasa

Fariz Abdullah , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |19:59 WIB
Peringati Hari Film Nasional di Untirta, Sandiaga Sebut Banten Punya Potensi Luar Biasa
Menparekraf RI, Sandiaga Salahuddin Uno (Foto: Fariz Abdullah/MPI)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri peringatan hari film nasional di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang, Banten, Jumat (29/3/2024).

Empat film pendek yang sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat turut diputar dan disaksikan para mahasiswa dari seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, pria yang karib disapa Mas Menteri ini mengapresiasi mengenai potensi Provinsi Banten dalam segi dunia perfilman. Apalagi ada dua tokoh ternama seperti Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi al-Bantani.

"Di Provinsi Banten memiliki potensi yang luar biasa, kita harus jaga dan lestarikan bagi pembuat film," kata Sandi dalam sambutannya.

Sandi juga mendorong agar Untirta memperbanyak sekolah film maupun workshop agar semakin banyak mahasiswa berani untuk membuat film positif dan dipertontonkan kepada masyarakat luas.

"Karena mereka ini kan sekarang pegang Hp disitu ada kamera kan bisa membuat short film 7 menit, 5 menit bahkan 1 menit, karena pernah tercatat pemenang short film tanpa suara itu hanya di bawah 1 menit,"tuturnya.

Halaman:
1 2
      
