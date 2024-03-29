Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Persiapan Lebaran, 5 Tips Masak Rendang Sapi agar Dagingnya Empuk

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |10:00 WIB
Persiapan Lebaran, 5 Tips Masak Rendang Sapi agar Dagingnya Empuk
Tips masak rendang, (Foto: Youtube Bisnis Ibu Rumah Tangga)
A
A
A

JELANG Hari Raya Idul Fitri, menyiapkan sajian kuliner yang lezat menjadi tradisi masyarakat Tanah Air. Salah satunya rendang, yang masuk di deretan menu identik di momen Lebaran selain opor ayam, sambal kentang, dan juga ketupat.

Bagi Anda yang hendak memasak rendang untuk momen Lebaran nanti, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya cara bagaimana membuat daging rendang jadi empuk dan nikmat serta mudah menyerap bumbu.

Seperti apa tips membuat daging rendang menjadi empuk? Mewarta kanal YouTube, Bisnis Ibu Rumah Tangga, Kamis (28/3/2024), berikut lima triknya.

1. Tidak dicuci: Tips pertama ialah, tidak mencuci daging dengan air biasa. Saat daging sapi telah dipotong-potong, segera rebus meski daging masih berlumur darah.

Teknis merebus ini bisa membuat daging lebih empuk saat akan diolah. Tak perlu lama, Anda bisa merebus daging sapi tersebut hingga berwarna pucat, atau tak ada lagi kemerahan pada dagingnya.

 BACA JUGA:

2. Rebus daging: Setelah sudah, rebus kembali daging selama 5 menit. Cara ini mulai memasuki metode 5-30-7 yakni diawali dengan merebus daging selama 5 menit. Bisa juga menggunakan alat presto untuk membuat daging lebih empuk lagi, namun pastikan hanya merebus daging tersebut selama 5 menit.

Halaman:
1 2
      
