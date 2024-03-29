Serupa tapi Tak Sama, Gery Gany Ngaku Sering Bertukar Pakaian

DUO penyanyi R&B/soul adik kakak kembar, Gery Gany ternyata tidak berbeda dengan kehidupan saudara kembar biasa pada umumnya.

Dalam wawancara baru-baru ini, Gany sebagai kakak menjelaskan kehidupan mereka sebagai saudara kembar sering diwarnai dengan pertengkaran.

”Kita ini berdua suka berantem juga di rumah, kayak persaudaraan pada umum nya, seperti perbedaan pendapat dan bahkan kadang jailnya Gery suka membuat kita berantem,” tutur Gany.

(Foto: MPI/ Muhammad Rendy)

Meski sering bertengkar, namun keduanya tak menampik juga sering bertukar soal item fesyen sehari-hari. Pasalnya, adik kakak asal Atambua, NTT ini memang memiliki postur tubuh yang tidak jauh berbeda. Tak heran, keduanya suka bertukar mulai dari pakaian hingga alas kaki.

”Aku kadang kalau malas menggunakan sepatu sendiri, aku suka memakai sepatunya Gany dan Gany juga suka memakai sepatuku. Ya, kita saling sharing saja masalah pakaian atau bahkan sepatu yang ini kita pakai,” aku Gery.