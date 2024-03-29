Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Amanda Janna Hadirkan Outfit Mantai Nuansa Bali di Panggung IFW 2024

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |17:00 WIB
Amanda Janna Hadirkan Outfit <i>Mantai</i> Nuansa Bali di Panggung IFW 2024
Koleksi rancangan Amanda Janna di IFW 2024, (Foto: MPI/Aldhi Chandra)
A
A
A

MOMEN libur lebaran segera di depan mata, di momen spesial ini tak lengkap rasanya jika tak mengenakan outfit liburan nan modis untuk terlihat tampil trendi.

Nah, bagi Anda yang berencana ke Bali saat liburan lebaran nanti, bisa mengintip inspirasi outfit ‘mantai’ yang baru-baru ini diluncurkan oleh Ghea Resort by Amanda Janna.

 BACA JUGA:

Serangkaian koleksi bertajuk ‘tri juta karana’, Ghea Resort by Amanda Janna berkolaborasi dengan Vespa untuk Indonesia itu dipamerkan di Indonesia Fashion Week (IFW) 2024  semalam, Kamis (28/3/2024)

 BACA JUGA:

Keseluruhan koleksi tampak menampilkan outfit ‘mantai’ yang didominasi motif tanaman tropis khas Bali, bunga marigold, alam Bali, dan monyet Bali Macaca fascicularis yang lebih dikenal dengan ekor kera panjang.

Spesies monyet tersebut sendiri sering dijumpai di Monkey Forest, sebuah kawasan cagar alam sekaligus komplek candi yang terletak di Ubud, Bali. Dalam koleksi ini, Ghea Resort by Amanda Janna juga tampak menampilkan motif terinspirasi oleh Kain Poleng Bali.

'Kain Poleng', secara definisi, 'kain' berarti kain dan 'poleng' berarti pola kotak-kotak. Dua warna ini membawa makna yang melambangkan keseimbangan dalam Alam. Hal-hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

(Foto: MPI/ Aldhi Chandra)

Positif dan negatif, siang dan malam, dan lainnya. Keseimbangan Alam ini dikenal di Bali sebagai 'Rwa Bhineda.' Meski itu adalah objek sederhana, objek ini ada di mana-mana. Melalui kesederhanaan seperti itu, objek ini membawa filsafat sentral kehidupan Bali. Realitas Yang dapat dirasakan dan yang tidak terlihat. Bhuana Alit (Bumi) dan Bhuana Agung (Alam Semesta).

Telusuri berita women lainnya
