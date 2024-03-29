Yeni Nuraeni Sukses Berbisnis Fashion Berkat KUR BRI, Laris Manis Jualan di Bazar Kemenko Perekonomian

YENI NURAENI tidak menyangka bisnis fashion yang digelutinya saat ini berkembang pesat. Pemilik YN Collection ini mengaku kesuksesannya itu tidak lepas dari bantuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI lewat pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Menurut Yeni Nuraeni, bisnis fashion yang dijalaninya memang belum lama, sekira 2022 lalu. Dia mengaku sempat beberapa kali mencoba bisnis yang lain, seperti alat kesehatan (alkes).

“Saya pernah jualan kerudung, lalu alkes. Mungkin passion saya di sini, bisnis fashion. Meski awalnya iseng-iseng, ternyata bisnis ini menyenangkan. Saya menjalaninya dengan hati,” tutur Yeni Nuraeni ditemui Okezone.com di acara Semarak Ramadan 1445 H, Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (27/3/2024).



Yeni Nuraeni sukses berbisnis fashion berkat KUR BRI. (Foto: Tuty Ocktaviany)

Ibu empat anak ini mengatakan, setiap jalan di suatu tempat dan melihat ada baju bagus, dia langsung membelinya.

“Ada baju bagus, kualitas dan modelnya bagus, selalu saya beli. Di rumah sampai menumpuk bajunya, lalu saya jual lagi ke teman-teman terdekat. Dari kebiasaan itu, saya jadi tertarik bisnis fashion dan ikut bazar atau pameran lewat ajakan seorang teman,” katanya.

Lewat ajang pameran ke pameran, Yeni mendapatkan banyak manfaat, terutama berkenalan dengan banyak pihak. Termasuk pernah ikut pameran bareng dengan ibu-ibu BRI.

“Dari situ, saya kemudian ditawari oleh mantri BRI untuk mengambil pinjaman KUR. Saya pun tertarik karena bisa menambahi produk-produk jualan saya lebih banyak lagi,” ucap Yeni yang sudah lama menjadi nasabah BRI.

Lewat KUR Mikro, Yeni mendapatkan pinjaman sebesar Rp20 juta. “BRI sangat membantu sekali. Apalagi saya mengambil KUR tanpa agunan atau jaminan. Bunganya juga kecil. Saya memutuskan mengambil Rp20 juta dengan jangka waktu dua tahun,” katanya.

Tidak sampai di situ, kata Yeni, proses pencairannya juga sangat cepat. “Tidak sampai seminggu. Saya mengajukan pinjaman, besoknya uang sudah cair,” ucap Yeni yang mengambil KUR di Kantor BRI Unit Johar Baru, Jakarta.

Yeni merasakan sekali setelah bermitra dengan BRI. Dia senang sekali bisa dilibatkan di acara bazar Semarak Ramadan 1445 H yang berlokasi di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Republik Indonesia, Jakarta.

Pesertanya banyak dari berbagai kalangan dan Yeni menjadi satu-satunya nasabah dari BRI Unit Johar Baru yang diikutsertakan. Dia senang karena difasilitasi BRI dan tidak mengeluarkan biaya sedikit pun untuk sewa stan. Bahkan, transportasi ke lokasi bazar juga diberikan oleh BRI.

“Momennya tepat saat Ramadan dan orang pas gajian, juga dapat THR. Alhamdulillah, produk baju saya banyak yang laku. Hari pertama stok baju habis, tinggal beberapa. Lalu saya langsung minta supplier di Tanah Abang untuk mengirimkan produk lagi,” kata Yeni.

Yeni mengaku hari pertama ikut pameran sudah mendapatkan omzet nyaris Rp10 juta. Lalu di hari kedua atau penutupan, jauh lebih banyak.

“BRI sangat membantu sekali. Saya sudah pesan ke BRI kalau ada pameran lagi, saya ingin dilibatkan,” ujarnya.