Potret Naura Ayu di Acara YSL Paris, Netizen: CEO Muda Kaya Raya

NAMA Naura Ayu memang semakin bersinar di dunia hiburan Indoensia. Apalagi, eksistensinya semakin besar sehingga dia diundang di event YSL Beauty di Paris, Perancis.

Momen saat berada di Paris ia bagikan di laman Isntagram pribadinya. Dia tampil stunning memakai busana berwarna hitam.

“Beautiful night in Paris with YSL Beauty,” tulis Naura Ayu dalam keterangan fotonya. Berikut ulasannya dari Instagram @naura.ayu.

Tampil stunning pakai all black

Potret Naura Ayu saat menunjukkan gaya outfitnya di acara YSL Beauty. Dia memakai outfit all black yang terdiri dari korset dan outer transparan. Dia memadukan tampilannya dengan mini skirt dan high boots. Di foto ini dia pose bertolak pinggang sambil memberikan ekspresi wajah fierce.

“Pesonanya Masya Allah,” kata @raisas***

“Mahal bener teh auranya,” komen @cl0udr***

Tampil dengan makeup bold

Naura mempercantik tampilannya dengan makeup bold. Dia memakai eye shadow warna silver dan lipstik warna pink. Wajah cantik Naura di foto ini bikin pangling. Sementara itu, tampilan rambutnya dibiarkan tergerai.